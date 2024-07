My home my destiny anticipazioni dal 30 giugno al 6 luglio 2024

My home my destiny presenta anticipazioni davvero emozionanti. Le trame settimanali a sabato 6 luglio 2024 rivelano un incontro. Mujan e Burhan, dopo ben vent’anni, finalmente si rivedranno. Sarà un momento carico di emotività e sentimento, i due si abbracceranno con passione e Burhan confesserà a Mujgan di non avere mai smesso di amarla.

Mehdi nel quartiere, noterà il nastro colorato lasciato da Burhan per Mujgan

Burhan, per rendere noto il suo passaggio, lascerà un nastro coorato. Quindi si precipiterà sopra alla collina e troverà i due innamorati abbracciati e stretti l’uno all’altra. Mehdi, quando se ne renderà conto, aggredirà Burhan.

Mehdi verrà condotto in centrale dove lo tratterranno per aver picchiato una persona. Zeynep si chiederà se starà con la persona che ama, però subendone la parte peggiore e avendone paura. La donna è intanto tormentata dagli attacchi di panico dovuti ai timori che prova. Sakine non la aiuteranno, la donna le ricorderà che le donne devono lasciarsi sottomettere dagli uomini, che non pensano per niente al sentimento.

Mehdi scoprirà da Burhan che Zeynep gli ha fatto visita a sua insaputa

Mehdi andrà su tutte le furie. Tornati a casa a casa discuteranno e Mehdi perderà il controllo, arriverà a rovesciare la tavola da pranzo con violenza. Sakine si schiererà a sostegno di Mehdi, cercherà di convincere Zeynep a sottomettersi alle volontà del marito.

Zeynep scoprirà da Mujgan che Mehdi l’ha rinchiusa dentro casa per impedirle di andare al lavoro. Sakine rimarrà senza parole, impietrita, mentre la figlia si dispererà e ricorderà i brutti ricordi d’infanzia, quando il padre le impediva di andare a scuola.

Zeynep deciderà di lasciare la casa di Mehdi e di chiedere il divorzio

Per gelosia del tempo che lei passava al lavoro, non voleva farla uscire. Ella affitterà una casa dove vivrà con la madre Sakine e con il padre Nermin. Mehdi parlerà con Nuh, e , dopo avere capito lo sbaglio fatto, passerà da Zeynep in ufficio per parlarle e chiederle perdono. Zeynep lo presenterà a tutti i suoi colleghi e lui ne rimarrà piacevolmente sorpreso. Tra i due non ci sarà alcun cambiamento.

Zeynep è dispiaciuta ma decisa a lasciare suo marito e ad andarsene di casa. La figlia Kibrit accuserà il padre di essere il responsabile della separazione. La famiglia si unirà intorno a Zeynep e anche gli antichi dissapori tra lei ed Emine faranno ormai parte del passato. Mehdi, distrutto per la richiesta di divorzio di Zeynep, chiederà consigli alle persone vicine. Non riceverà dei buoni giudizi…

A presto con My home my destiny anticipazioni