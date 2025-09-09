Un Posto al Sole, trame dal 15 al 19/09: arriva un tradimento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le nuove puntate di Un Posto al Sole promettono emozioni forti e colpi di scena destinati a tenere i fan incollati allo schermo. Da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025, la soap di Rai 3 tornerà a raccontare intrecci e drammi che scuoteranno la vita dei protagonisti. Secondo le ultime anticipazioni rese note da Napoli Today, Renato apparirà ormai completamente prigioniero della sua dipendenza dall’intelligenza artificiale. La situazione diventerà così insostenibile che Niko, preoccupato, chiederà a Raffaele un aiuto concreto per convincere il padre a ridimensionare questa ossessione che rischia di travolgerlo. Parallelamente, Jimmy si troverà di fronte a un segreto scomodo: scoprirà infatti che Matteo sta preparando un piano di vendetta contro Viola, con risvolti potenzialmente pericolosi. Il giovane, incoraggiato da Manuela, capirà di dover fare la cosa giusta, anche se ciò potrebbe porlo in una posizione difficile. Un dilemma morale che metterà alla prova il suo coraggio. Nel frattempo Damiano vivrà un momento di forte conflitto interiore. Confiderà a Ignazio e Simone la sua decisione di abbandonare la polizia, scelta che scatenerà in loro rabbia e delusione. Tuttavia, sarà grazie alle parole intense di Eduardo che l’uomo inizierà a riconsiderare tutto, rendendosi conto di quanto Rosa tenga a lui. Sullo sfondo, però, il legame con Viola sembrerà incrinarsi sempre di più, segnando una distanza molto difficile da colmare.

Un Posto al Sole: la scelta di Samuel

Dopo aver condiviso momenti di grande intimità, Micaela si lascerà andare e dichiarerà senza filtri ciò che prova per Samuel. Il ragazzo, toccato da quella sincerità, sceglierà di chiudere la relazione con Gabriela. La sua decisione, però, non resterà nascosta a lungo: la giovane lo sorprenderà sul fatto, e da quell’incontro emergerà una verità inattesa, ovvero che anche dalle ferite di un tradimento può nascere una nuova consapevolezza. Nel frattempo, il ritorno di Gianluca a Palazzo riporterà a galla vecchie ombre. Trascinato da Alberto in un faccia a faccia con Federico, il giovane si ritroverà a rivivere la mancanza di un padre che non ha saputo accompagnarlo durante l’infanzia. Un confronto che lo costringerà a interrogarsi sulle proprie fragilità. Intanto, Gennaro tornerà in campo più determinato che mai: con l’appoggio di Vinicio, si ripresenterà ai Cantieri con l’intento di riconquistare la carica di amministratore delegato. In parallelo, Alice sognerà una nuova vita lontana da Napoli e proverà a convincere il compagno a seguirla. Ma il ragazzo sarà combattuto: da un lato il desiderio di ripartire con la sua amata, dall’altro la necessità di restare accanto al fratello che sta attraversando un momento difficile. E mentre gli equilibri tra i protagonisti sembreranno sempre più instabili, Guido – spronato da Silvia – deciderà di tentare un approccio diverso con Mariella. Le sue attenzioni, però, non sfuggiranno allo sguardo attento di Bice, pronta a intervenire per proteggere l’amica. Le vicende di Un Posto al Sole continuano quindi a regalare emozioni e colpi di scena, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. La soap va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì, su Rai 3 alle ore 20.50. Per chi non riuscisse a seguirla in diretta, tutte le puntate sono disponibili in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere anche gli episodi già trasmessi.