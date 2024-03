Un posto al sole trama 22 marzo e nuova love story in arrivo

Un posto al sole e la nuova love story in arrivo di chi si tratta?

Grazie alle anticipazioni di Un posto al sole conosciamo la trama di 22 marzo 2024, che succederà a Posillipo?

Anticipazioni episodio di Un posto al sole di venerdì 22 marzo 2024

In questa ultima serata settimanale di programmazione, Rosa e il piccolo Manuel dovranno lasciare la Terrazza per tornare a casa loro. Il bambino non sarà facile da convincere, inoltre un nuovo ricatto starà per colpire la giovane. Alberto Palladini reagirà molto male alla notizia che Clara è incinta di Eduardo. Lei però non ha ancora presa alcuna decisione relativamente al nascituro, lo terrà? Cerruti e Luciano si conosceranno meglio, diverranno amici?

Un posto al sole: Silvia avrà una love story con Michele, come reagirà Giancarlo?

Nel frattempo, Un posto al sole mostrerà un ritorno di fiamma tra Michele e Silvia. La coppia tenterà di riavvicinarsi e nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3 assisteremo all’avanzare della situazione amorosa.

I due protagonisti si ritroveranno a Indica, a causa di Otello (Lucio Allocca). Il luogo di villeggiatura aiuterà Silvia e Michele a vivere un nuovo e molto intenso incontro di passione! Che accadrà in seguito? Saviani e la Graziani saranno turbati da quanto che è accaduto tra di loro, inizialmente lei cercherà di non pensare a quanto è accaduto e di tornare la relazione con il fidanzato Giancarlo Todisco.

Il riavvicinamento avrà parecchio spazio nei futuri episodi di Upas. Michele e Silvia torneranno davvero insieme? E Giancarlo scoprirà tutto in tempi brevi? Un posto al sole e la nuova love story in arrivo saranno molto intriganti.