Un Posto al Sole, spoiler 30 settembre 2025: Alberto prende le difese del figlio, Guido e Mariella vicini

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 30 settembre 2025, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver capito che Gianluca era in difficoltà Alberto si intrometterà nel suo acceso confronto con Pietro per riportare la calma ed emergerà un inedito lato del giovane Palladini.

Spoiler Un posto al sole 30 settembre 2025: Ferri vicino a Ludovico, Marina preoccupata

In prigione Roberto Ferri si è messo nei guai per aver difeso Ludovico dall’attacco degli altri detenuti. Il marito di Marina Giordano si avvicinerà ancora di più all’uomo e ciò farà aumentare la tensione tra lui e Rosario.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Marina sarà molto preoccupata per Ferri. Nel frattempo Bice continuerà a mettere l’amica in guardia, però Mariella e Guido si ritroveranno di nuovo vicini. Cosa succederà tra loro?