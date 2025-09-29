Un Posto al Sole, spoiler 29 settembre 2025: visita inaspettata per Gianluca, Camillo deluso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 29 settembre 2025, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Gianluca dirà di aver venduto un orologio dicendo che fosse suo, il suo comportamento però apparirà strano agli occhi di Rosa e Giulia. Poco dopo a Napoli arriverà Piero Baccini e dirà di essere lì per riprendersi l’orologio che Palladini gli ha rubato.

Spoiler Un posto al sole 29 settembre 2025: Camillo deluso da Jimmy, la loro amicizia è davvero finita?

Silvia e Michele stanno organizzando il loro viaggio in Nuova Zelanda, i due proporranno a Guido di trasferirsi a casa loro durante il periodo in cui non ci saranno.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Camillo sarà davvero deluso dal modo in cui si è comportato Jimmy nei suoi confronti. Scoprire che lo prendeva in giro alle sue spalle lo ha fatto soffrire molto e questa volta non sembra essere disposto a concedere un’altra possibilità alla loro amicizia.