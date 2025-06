Un posto al sole, spoiler 27 giugno: Gennaro mostra la sua vera natura a Elena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:55 su Rai 3. I numerosi fan delle serie sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della puntata del 27 giugno. Le anticipazioni svelano che non mancheranno interessanti colpi di scena.

Nonostante la sintonia iniziale, il rapporto fra Elena e Gennaro finirà per incrinarsi. L’imprenditore mostrerà alla figlia di Marina il suo vero volto, lasciandole intendere di non aver scrupoli per nessuno. Dopo questo episodio, la donna capirà che non ci sarà più spazio nemmeno per la stima professionale. Michele sarà sempre più intenzionato a scoprire cosa sia successo ad Assane. Nella sua ricerca della verità sarà affiancato da Agata che, grazie alle sue doti soprannaturali, potrebbe apprendere maggiori dettagli sul destino del giovane bracciante.

Anticipazioni Un posto al sole 27 giugno: Rossella rivede Gianluca

Nel corso della puntata del Un posto al sole del 27 giugno ci sarà spazio anche per le vicende che coinvolgono altri personaggi. Dopo il suo ritorno a Napoli, Gianluca avrà modo di rivedere non solo suo padre, ma anche una sua vecchia conoscenza. Il figlio di Alberto incontrerà dopo tanti anni Rossella, con la quale in passato ha intrattenuto una relazione sentimentale. I due ragazzi avranno modo di parlare delle esperienze e degli avvenimenti intercorsi in questo lungo lasso di tempo. Fra i due si riaccenderà la sintonia, nonostante gli anni di distanza. Nunzio noterà il loro affiatamento, non riuscendo a trattenere la sua gelosia.

Samuel sarà travolto dall’esuberanza di Gabriela, ma non sembrerà apprezzare questa caratteristica della sua nuova fidanzata. Il giovane, infatti, confiderà al suo amico Nunzio di essere quasi spaventato dai modi di fare di Gabriela. Bice Cerruti, al contempo, metterà in atto un piano per tentare di recuperare i soldi sottratti da Lello Troncone.