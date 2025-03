Un Posto al Sole, spoiler 14 marzo 2025: tutti in ansia per Michele, Mariella vicina a Guido

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si conclude la settimana di Un posto al sole con l’ultimo episodio in onda stasera, venerdì 14 marzo 2025 su Rai Uno. Cosa succederà ai protagonisti della storica fiction partenopea in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50?

Gli inquilini di Palazzo Palladini stanno vivendo momenti di grande tensione a causa del tragico evento che ha visto Michele Saviani come protagonista. Per difendere la figlia dalla furia incontrollata di Fusco il giornalista ha cercato di fermarlo rimanendo gravemente ferito, il primario gli ha sparato ed è fuggito. Nella puntata andata in onda ieri Damiano è riuscito a rintracciare Fusco, lui ha provato ad opporre resistenza ma è stato bloccato e portato in ospedale dopo che Renda lo ha ferito.

Spoiler Un posto al sole 14 marzo 2025: Mariella vicina a Guido, gravi le condizioni di Michele

I medici hanno risvegliato il giornalista dal coma ma non sono ancora note le conseguenze riportate dopo la sparatoria. Silvia, Marisa, Rossella e tutti gli amici di Saviani continueranno ad essere davvero preoccupati per le sue condizioni di salute che appariranno sempre più gravi.

A Palazzo Palladini gli inquilini si sono lasciati travolgere dallo sconforto per ciò che è accaduto a Michele, gli spoiler di Un posto al sole fanno sapere che ha paura di perdere il suo migliore amico. Impegnata con il lavoro Claudia non potrà stargli accanto e vedendo l’ex marito così provato Mariella non gli farà mancare il suo sostegno in un momento così difficile. Nel frattempo, Raffaele e Renato cercheranno di convincere Otello a rimanere a Indica perché hanno paura che dopo la morte di Teresa non riuscirebbe a sopportare un’altra grave perdita.