Un Posto al Sole, spoiler 12 giugno 2025: Antonietta e Marina si alleano contro Gagliotti

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 12 giugno 2025 nel penultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Saviani non avrà nessuna intenzione di arrendersi in merito alla scomparsa di Assane, continuerà infatti ad indagare fin quando la verità non verrà a galla. Michele è ancora convinto che dietro la vicenda ci sia lo zampino di Gennaro Gagliotti.

Spoiler Un posto al sole 12 giugno 2025: Antonietta e Marina indignate da Gagliotti si avvicinano

L’atteggiamento di Gennaro Gagliotti farà indignare sempre di più non solo la moglie ma anche la Giordano. La situazione che si è creata nell’ultimo periodo spingerà Marina e Antonietta ad avvicinarsi in modo inaspettato.

Intanto, nella puntata di Un posto al sole di stasera, Micaela non avrà nessuna intenzione di mollare. Le anticipazioni rivelano che la Cirillo vuole a tutti i costi avere la meglio, Samuel però per la prima volta troverà il coraggio di metterla di fronte a se stessa. Ci saranno altre novità? Mariella sarà convinta che Guido abbia qualcosa di strano, Cerruti proverà a tranquillizzarla ma lei apparirà non poco preoccupata.