Un posto al sole Roberto cerca di evitare il peggio e Raffaele?

Un posto al sole mostrerà Roberto mentre cerca di evitare il peggio. Raffaele intanto non sa che direzione prenderà la sua vita. I nuovi episodi porteranno molti inaspettati colpi di scena, che succederà ai nostri personaggi?

Un posto al sole, una delle soap italiane più longeve e amate

Le trame di Un posto al sole ambientata a Napoli, ci riserverà puntate intriganti, colpi di scena a non finire, decisioni inaspettate, storie d’amore e d’amicizia, tradimenti e molto altro.

Lunedì 10 giugno 2024, oggi, Lara rivela a Ida e Diego se li aiuterà. La donna appoggerà la denuncia della ragazza? Roberto capisce che intende fare Diego e proverà a correre ai ripari. Ornella è ricca di dubbi sulla salute di Luca, quindi deciderà di raggiungere Giulia e parlare con lei sulla situazione.

Martedì 11 giugno 2024, Roberto ha paura di poter perdere Tommaso, Marina si mostrerà di non riuscire a sostenere la situazione. Ornella scoprirà la verità su Luca e cercherà di farlo riflettere, Guido troverà la persona con cui allenarsi per rimettersi in forma.

Mercoledì 12 giugno 2024 e Giovedì 13 giugno 2024

Mercoledì 12 giugno Raffaele è deciso di accettare il proprio destino. E’ stato denunciato, in verità, non tutto è ancora perduto: Marina potrebbe distogliere Ferri dai propri intenti. Valeria, troppo insistente, farà scontrare Niko e Jimmy.

Egli non è d’accordo che il padre sia presente con la nuova fidanzata, neanche nonna Giulia riuscirà a confortarlo. Claudia e Guido si alleneranno per la prima volta, una terza persona, però, rovinerà tutto, con la sua presenza.

Giovedì 13 giugno 2024, Roberto sorprenderà Raffaele, ritirando la denuncia. Ida e Diego continueranno a scontrarsi per il riconoscimento dei diritti della madre su Tommaso. La situazione infastidirà molto Ferri che deciderà di provvedere.

Clara e Eduardo che sono sempre più vicini al matrimonio e questo emoziona. Alberto non intende rinunciare a suo figlio e le sue reali intenzioni finiranno per creare nuove tensioni.

Venerdì 14 giugno 2024, assisteremo alle nozze di Eduardo e Clara. Non tutti sono d’accordo sul matrimonio e che ci sia un programma di protezione. Marina e Roberto saranno sempre più tesi, Ida si proietterà verso il suo futuro di madre.

Diego le farà una proposta inaspettata. Cosa le chiederà? Nel frattempo, continuano i tira e molla tra Rossella e Nunzio, invece Silvia e Michele sono sempre più affiatati, tanto da decidere di andare in vacanza insieme.