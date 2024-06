Canale 5 si veste d’estate, nuovo palinsesto e soap

Canale 5 si veste d’estate e comunica il nuovo palinsesto e le nuove soap in programma nel pomeriggio e in serata. La rosa della vendetta è prevista in prime il venerdì sera, sulle nuove telenovelas, ancora, non è stato svelato molto.

Prevista una nuova soap nel pomeriggio di Canale 5 in estate

Il palinsesto estivo di Canale 5, dal 3 giugno prevede in daytime la messa in onda di Beautiful e Endless Love, seguite poi alle ore 14.45 da La Promessa in prima visione assoluta. Alle ore 15.45, invece, la programmazione estiva prevede la visione di una nuova soap opera di cui al momento non si hanno ulteriori indicazioni.

Si tratta di un nuovo prodotto che verrà trasmesso nella fascia del primo pomeriggio, al momento non si hanno ulteriori dettagli e indizi sul titolo. Peraltro non è escluso che, visto il grande successo che stanno riscuotendo le serie turche in Italia, possa trattarsi di una nuova “dizi” importata proprio dalla Turchia.

La rosa della vendetta, nuova serie turca arriva in prime time

Gulcemal diventerà La rosa della vendetta e verrà trasmessa ogni venerdì sera per tutta la stagione estiva. Di lunedì, 10 giogno 2024, ci sarà un appuntamento speciale con Battiti Live. Lo show musicale attraverserà la Puglia, per la prima volta trasmesso dalla rete ammiraglia del Biscione.

Ilary Blasi sta per tornare in video dopo aver lasciato la conduzione de L’Isola dei famosi a Vladimir Luxuria. Temptation Island, il reality show delle tentazioni verrà trasmesso il giovedì sera. Rete 4 proseguirà con i vari talk show politici, Italia 1 sarà trasmetterà la prima edizione di Tilt, nuovo varietà musicale condotto da Enrico Papi.

Caduta Libera e a seguire quelle di The Wall toglieranno la competizione nella fascia preserale. Alla stessa ora, la Rai ci attende con Reazione a catena. Mediaset non sarà competitiva con il preserale in replica