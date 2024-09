Un Posto al Sole: puntata 19 settembre, anticipazioni e spoiler

Questa sera in onda “Un Posto al Sole”: cosa accadrà nella puntata di giovedì 19 settembre? Tutti gli spoiler e le anticipazioni

Un’altra puntata ricca di colpi di scena e di pathos per la soap opera più amata della televisione italiana. “Un Posto al Sole” è uno dei programmi di punta di Rai3, che macina share nel palinsesto serale italiano, nonostante le oltre seimila puntate. Ma i fan non riescono ad aspettare la messa in onda per scoprire che cosa accadrà nell’episodio che sta per arrivare.

Ecco dunque tutti gli spoiler e le anticipazioni della puntata di giovedì 19 settembre di “Un Posto al Sole”, tutti i risvolti delle trame e che cosa accadrà ai personaggi nella fiction Rai. L’episodio andrà in onda alle 20,50 su Rai3.

Un Posto al Sole, puntata del 19 settembre: per Ida le cose si mettono male

Una svolta non positiva per Ida nel difficile ed emotivamente stancante processo che sta ormai affrontando da qualche puntata. Diego non saprà come gestire le emozioni e finirà con il combinare un disastro al processo. A causa di questo involontario comportamento, per Ida le cose si metteranno male. Chi ne trarrà vantaggio, invece, sarà Roberto, che potrà proseguire il suo percorso per annientare Lara e portare la sorte dalla sua parte, con una mossa a dir poco subdola.

Il piccolo Lollo va ad una festa di un amichetto e per le circostanze anche Guido e Mariella si incontrano di nuovo, ma non scatta la scintilla sperata da entrambi. Tra di loro le cose si sono ormai raffreddate, forse per sempre. Mariella, tra i due, era quella che più di tutti sperava in un possibile ritorno di fiamma, ma una volta rimasta a bocca asciutta, si farà tirare su il morale da Bice.

Nel frattempo Renato è sempre più ferito dal comportamento di Niko, che deciderà di allontanarlo da Jimmy ed estrometterlo dalla sua educazione. La scelta viene dai condizionamenti di Valeria, contro cui Renato si scaglierà con rabbia.

Per scoprire che cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 20,50 su Rai3.