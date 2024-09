Un Posto al Sole: anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024

Tutte le anticipazioni e gli spoiler delle puntate di “Un Posto al Sole”, in onda dal 23 al 27 settembre 2024. Che cosa succederà?

Nonostante la longevità della trasmissione, l’attenzione per “Un Posto al Sole“, da parte dei telespettatori italiani non accenna a calare nemmeno un po’. Le storie intorno a Palazzo Palladini e al Caffè Vulcano hanno appassionato generazioni intere di spettatori che sono cresciuti insieme ai loro personaggi preferiti. Dopo quasi trent’anni di messa in onda, la nota soap opera di Rai3 è inarrestabile e prosegue indisturbata a macinare share nel palinsesto televisivo pre-serale.

E se si è grandi fan della fiction, non si riesce proprio ad aspettare di vedere che cosa accadrà nelle prossime puntate e non si può fare a meno di sbirciare qualche spoiler e anticipazione sugli episodi che ancora non sono andati in onda. Se non puoi proprio attendere di capire che cosa succederà nella nota soap opere, ecco tutti gli spoiler dal 23 al 27 settembre, per le nuove puntate.

Spoiler “Un Posto al Sole”: cosa succederà nelle puntate dal 23 al 27 settembre 2024

Durante le prossime puntate di “Un Posto al Sole“, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, proseguiranno alcune vicende e si svilupperanno trame lasciate in sospeso nelle puntate precedenti.

Fonte: Instagram @unpostoalsole – Un posto al sole, puntate 20-27 settembre – Ilsipontino.it

Ad esempio: prosegue la difficile storia di Ida, che dovrà affrontare, con grande coraggio e non senza qualche complicazione, una nuova udienza. Mentre verrà ascoltata ancora una volta la testimonianza di Marina, Ida deciderà di mentire riguardo l’aggressione e questo renderà non facile le cose per lei. Nel frattempo, la custodia per il piccolo Tommy sembra aver raggiunto una conclusione felice. Ma un evento inaspettato cambierà ogni cosa.

Prosegue, intanto, la ricerca del temuto boss camorrista Torrente. Rosa e Damiano, infatti, si incontreranno per decidere come proseguire e per aggiornarsi su queste delicate indagini che vanno avanti ormai da diverse puntate. Ma grazie ad una geniale intuizione di Damiano, tutto potrebbe cambiare e finalmente il boss potrebbe diventare più vicino di quanto non lo è mai stato.

Guido, dal canto suo, deve mettersi di fronte ad una scelta molto difficile, dopo aver saputo che suo figlio Lollo potrebbe essere a Napoli. La reazione di quest’ultimo lascerà il padre senza parole. Manuela racconterà finalmente a Niko quanto accaduto al parco archeologico, mentre Silvia e Nunzio riflettono sulla ristrutturazione del Vulcano.