Un Posto al Sole: puntata 11 ottobre, anticipazioni e spoiler

Un Posto al Sole: anticipazioni e spoiler della puntata di questa sera, 11 ottobre 2024. Che cosa accadrà?

L’ultima puntata della settimana di “Un Posto al Sole” prevede tanti colpi di scena e risvolti inaspettati per i personaggi della soap opera Rai che abbiamo conosciuto e amato in questi trent’anni di messa in onda. Il programma è in onda dal lunedì al venerdì alle 20,50 su Rai3.

Se non riesci ad aspettare e vuoi avere anticipazioni sulla puntata di questa sera, 11 ottobre, ecco che cosa accadrà.

Un Posto al Sole, cosa succederà stasera: puntata 11 ottobre 2024

Nella puntata di questa sera di Un Posto al Sole, c’è tensione tra Guido e Mariella: gli accordi per il mantenimento di Lollo non vanno come previsto e i due litigano ferocemente. Tra di loro ci sarà grande tensione e a farne le spese, ancora una volta, è proprio Lollo. Riusciranno a trovare un equilibrio?

Nel frattempo Rosa è scossa da un ritorno inaspettato. Verrà infatti contattata da Felice, che le farà una proposta particolare. Rosa deve pensare molto bene alle sue prossime mosse, mentre Damiano forse incontrerà Felice e tra i due ci sarà un acceso confronto.

Niko non sa più come gestire Jimmy, che è ormai fuori controllo e non risponde più delle sue azioni. Le sue bravate avranno un effetto negativo anche sul povero Camillo.