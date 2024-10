Un Posto al Sole: anticipazioni dal 14 al 18 ottobre

Le nuove puntate di “Un Posto al Sole”: cosa succederà negli episodi dal 14 al 18 ottobre, anticipazioni spoiler della soap Rai3.

Nuove avventure per i personaggi preferiti degli italiani: quelli di “Un Posto al Sole”, una delle soap più vincenti del palinsesto Rai. Tante storie da scoprire nelle nuove puntate della fiction, risvolti inaspettati e trame da dipanare per tutti i fan. Ogni sera, prima di cena, alle 20:50 su Rai3 possiamo entrare nelle vite quotidiane e così simili alle nostre di Diego, Marina, Roberto, Silvia, Rossella e tutti gli altri che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare negli oltre trent’anni di messa in onda.

Se non riesci ad aspettare e non stai più nella pelle: ecco che cosa succederà ad “Un Posto al Sole” nelle puntate dal 14 ottobre al 18 ottobre.

Anticipazioni “Un Posto al Sole” dal 14 al 18 ottobre: che cosa succederà nei prossimi episodi

Alle 20,50 da lunedì al venerdì su Rai3 va in onda “Un Posto al Sole“. Che cosa succederà nelle vite dei personaggi che abbiamo lasciato indietro nelle puntate precedenti?

Fonte: Instagram @unpostoalsole – Anticipazioni e spoiler puntate Un Posto al Sole dal 14 al 18 ottobre – Ilsipontino.it

Continuano le scorribande del boss Torrente, che è socio occulto di un ristorante. Damiano, scoperto l’inganno, monitora il locale per scoprire le mosse del camorrista. Sta mettendo a rischio la sua incolumità e Viola, per questo motivo, è molto preoccupata e deve decidere se partire o meno con Raffaele e Antonio.

Ancora problemi tra Niko e Jimmy, che si mostra aggressivo nei confronti del padre. Niko cerca di scendere a patti con il figlio senza riuscire ad evitare lo scontro. Nel frattempo Manuela si prepara all’apertura del parco ma arriva Costabile a cambiare le carte in tavola. Come andrà l’inaugurazione di questo importante progetto?

Rossella riceve una proposta allettante dal primario dell’ospedale e ha seri dubbi sulle intenzioni dell’uomo. Deve prendere una decisione importante per il suo futuro. Intanto Rosa e Don Antoine si frequentano e tutti, attorno a loro, chiacchierano e le voci non si fermano. Manuel rischia di finire in mezzo a tutto questo caos.

Non vi resta che vedere le prossime puntate di “Un Posto al Sole!, la soap più amata di Rai3!