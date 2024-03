Un Posto al Sole news, addio ad una coppia amata?

Un Posto al Sole news, la soap partenopea dirà addio ad una coppia amata? Ne vogliamo parlare?

Le anticipazioni relative alla prossima settimana di Un posto al sole mostrano che, come sempre, ci regalerà molte emozioni. Ma cosa accadrà ad una delle coppie più amate?

Un Posto al Sole news prossima settimana

Aprile è ormai alle porte e Un posto al sole ci terrà compagnia con le sue avventure davvero coinvolgenti. Presto, un nuovo colpo di scena ci rallegrerà o, al contrario poterà tristezza. Una coppia in particolare, formata da due dei personaggi più amati e apprezzati nella serie ci saluterà, di chi si tratta? Che cosa succederà a loro?

La trama della longeva telenovela ambientata a Posillipo, tra gli scenari naturali più belli d’Italia, mostra che una coppia lascerà la scena. Prima di scoprire che accadrà, torniamo a scrivere eventi appartenuti al passato, per capire meglio la situazione.

Un posto al sole anticipazioni, Rossella cercherà di riprendere la sua vita

Dopo essersi trasferita per un po’ di tempo a Barcellona, Rossella tornerà a lavorare in ospedale fianco a fianco con Riccardo, il suo ex fidanzato. Marina ha già fatto il possibile per cercare di migliorare il suo rapporto con Diego. Naturalmente esploderà l’ira di Roberto.

Eduardo rimarrà senza parole dopo che Clara gli rivelerà di essere incinta e sceglierà di dare una grande svolta alla sua vita. Egli deciderà quindi di iniziare una collaborazione con la giustizia e informerà Damiano di questa sua decisione.

Alberto è convinto di spingere Clara a bloccare la gravidanza

Alberto è certo di riuscire a spingere Clara a bloccare la gravidanza, Giulia si propone di starle vicino finchè occorrerà. Silvia e Michele, dopo avere vissuto un momento di vicinanza, si renderanno conto di trovarsi in una situazione difficile da gestire.

Infatti Lei è costretta a soffocare i suoi sentimenti e a rifugiarsi all’interno della vita quotidiana con Giancarlo. Guido e Mariella non hanno una buona armonia. Bice è entrata nella loro vita, il loro rapporto di coppia ne ha risentito molto. Guido prenderà una decisione sulla loro relazione? Chi se ne andrà?