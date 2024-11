Un Posto al Sole anticipazioni, un nuovo amore in arrivo

Un Posto al Sole anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024 mostra che giungerà a movimentare la scena un nuovo amore, per chi sarà? Ci saranno colpi di scena a non finire e gli episodi diverranno emozionanti al punto da sorprendere i telespettatori

Un Posto al Sole anticipazioni, Claudia metterà Guido in situazioni difficili

Guido nasconderà la sua convivenza con Cotugno e Alfredo, ma riuscirà? Alberto affronterà l’ assenza di Federico, sarà sostenuto da Luca, però la sua felicità per il ritorno a Napoli del figlio è minacciata da una sorpresa inattesa.

Roberto sarà impegnato con le sue sedute di psicoterapia, e Costabile, verrà occupato con debiti e brutte compagnie. La sua urgenza di restituire i soldi a Manuela lo porterà a non decidere con calma. Egli metterà a rischio la sua incolumità.

Roberto e Gennaro Gagliotti collaboreranno, Alice e Vinicio si avvicinano

Alice e Vinicio ravviveranno la loro sintonia. Nunzio si troverà in situazioni essersi riavvicinato a Rossella. Egli vorrebbe chiarire con Diana, la realtà è più dura del previsto. Nunzio dovrà fare i conti con i sentimenti di entrambe le donne e le conseguenze delle sue azioni non mancheranno. Diana sembra non trovare pace.

Michele e Silvia si confronteranno con le molestie subite da Rossella da parte del suo primario. I due si troveranno su posizioni opposte relativamente alla figlia e alla situazione. Giulia sarà impegnata a riavvicinare il quartiere al centro ascolto e Rosa starà con lei.

Marina è preoccupata per Alice e il suo stage in radio

Alice sorprenderà tutti, compresa Marina. La giovane stagista avrà una nuova sfida, una rivale inaspettata apparirà all’orizzonte, mettendo alla prova la sua determinazione e la sua capacità di adattamento.

Don Antoine scoprirà che Rosa ha chiuso il suo cuore non solo a lui, ma a tutto l’universo maschile. Il sacerdote dovrà agire con pazienza e comprensione. Giulia avrà l’ostilità del quartiere storico, che sembra resistere a ogni suo tentativo di dialogo e inclusione.

Rossella continuerà a subire le pressioni del primario Fusco, la sua sarà sempre più marginale. La giovane medico si troverà davanti a sfide professionali e personali, con notevoli delusioni.