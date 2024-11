Il Paradiso delle signore trame future Enrico e Marta cedono all’intimità

Il Paradiso e le anticipazioni mostreranno Enrico e Marta in intimità, Ciro affronterà, invece Agata.

Magia pura per Marta ed Enrico che vivranno l’intimità. Ciro e Concetta racconteranno la verità ad Agata su tra quanto è successo tra Maria e Matteo

Il Paradiso delle signore trame al 15/11, Mirella accusa diversi malori

Mirella accuserà più di un malore ed Enrico e Marta vivranno momenti di intimità, vicini e complici come non mai è stato. Ciro affronterà sua figlia Agata, per sapere ogni notizia sulla rottura tra Matteo e Maria, Agata non reagirà molto bene e la sua amarezza nei confronti di Portelli sarà grande.

Tra Marta ed Enrico crescerà l’attrazione, e nell’episodio trasmesso il 21 novembre i due si ritroveranno a vivere l’intimità. Sarà la prima che li vedremo, al punto da arrivare al primo vero bacio. Idillio e magia per la figlia del commendatore Guarnieri. Ella sarà sempre più presa dall’affascinante magazziniere, nascerà una love story?

La lettera anonima recapitata alla contessa Adelaide contiene frasi infamanti

Adelaide riceverà una lettera anonima sul conto di Merio, che se ne andrà da Milano definitivamente per trasferirsi a Roma a un nuovo lavoro che gli è stato proposto. Ciro e Concetta saranno preoccupati per Maria, e la rottura definitiva con Matteo Portelli.

I due decideranno lasceranno Milano per qualche giorno e andare a Parigi, per stare al fianco della loro amata figlia. Prima, però, Ciro affronterà Agata e la giovane venere scoprirà così tutta la verità sulla truffa Hofer, non la prenderà bene.

Agata è delusa da Matteo e sostiene che la relazione andava chiusa

Maria è sempre stata un riferimento per sua sorella Agata, pronta a emularla per seguirne le orme. Dopo essere arrivata a Miano, Agata scelse di intraprendere il percorso professionale come venere, per diventare una stilista come la sorella.

Roberto le è stato di aiuto, con un corso per acquisire nozioni fondamentali per diventare stilista.