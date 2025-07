[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un Posto al Sole anticipazioni, torna l’amore tra Damiano e Rosa?

Un Posto al Sole, la soap tutta italiana propone sempre colpi di scena e interessa un grande numero di telespettatori. In particolare le anicipazioni annunciano un possibile ritorno di fiamma tra Damiano e Rosa

Viola partirà per Milano con il suo ex marito e Damiano avrà una reazione silenziosa in Damiano. Egli rimarrà però colmo di delusione e molto arrabbiato. Non accetterà infatti di essere lasciato ancora. Impulsivamente l’agente si renderà colpevole per troppa impulsività, a non riuscire più a frenarsi.

Un Posto al Sole anticipazioni, Damiano e Rosa arriveranno a baciarsi

Rosa starà per partire prossima con Pino, sarà per la nuova situazione venuta a crearsi stato confusa e turbata, dovrà fare i conti con un ritorno di fiamma a cui non credeva più, con sentimenti pensati morti e sepolti.

Nelle prossime puntate di Upas Damiano e Rosa si baceranno quindi e questo darà origine a una nova situazione. Rosa all’inizio non dirà nulla a Pino relativamente al bacio con Damiano. La coppia ha avuto un passato sentimentale. Manuel, nato dalla loro relazione renderà difficile nascondere una verità così inquietante.

Rosa non verrà spinta a raccontare quanto è accaduto a Pino?

Se Rosa rivelasse il suo amore per Damiano la storia con Pino, fatalmente, finirebbe. Gianluca farà ritorno a Napoli. Palladini junior dovrà affrontare un brutto momento. L’affetto di Rossella e sul concreto Aiutosupporto di Luca e Giulia.

La situazione porterà Gianluca a decidere seriamente di riallacciare i rapporti con il padre Alberto. Mariella intanto sarà entusiasta di una proposta estiva da parte di Guido. Serena però le farà notare la decisione è avventata e frettolosa, e la inviterà a valutare tutto, anche ciò che aveva trascurato in passato.

Marina deciderà di informare Antonietta dei tradimenti del marito

Marina fornirà prove concrete dei tradimenti di Gennaro. Il suo intento è di portare la moglie di Gagliotti dalla sua parte e mettere i bastoni tra le ruote al pericoloso socio.

Serena inviterà Micaela a trascorrere qualche giorno insieme alle bambine a Maratea. La donna avrà però già altri piani. Michele inoltre sarà molto tormentato dal senso di colpa per Agata e non sarà facile liberarsene.