Un Posto al Sole: anticipazioni e spoiler dal 16 al 20 settembre

Cosa succederà nelle prossime puntate di “Un Posto al Sole”? Tutte le anticipazioni e gli spoiler degli episodi dal 16 al 20 settembre.

Ci sono alcune storie che entrano nel cuore dei telespettatori più di altre. Non c’è dubbio che quelle di “Un posto al Sole” abbiano sempre saputo interpretate paure e desideri degli italiani, fin dalla prima messa in onda. In oltre trent’anni di puntate, sono cambiati i tempi e le persone, eppure questa riuscita soap opera Rai è sempre riuscita a rinnovarsi e rimanere, allo stesso tempo, fedele a sé stessa. Ecco perché, tutt’oggi, lo share è estremamente alto ogni puntata.

E per chi segue le storie, gli intrecci e gli amori dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel tempo, è difficile aspettare le prossime puntate, senza sbirciare qualche spoiler e anticipazione. Sei curioso di sapere che cosa succederà nelle puntate dal 16 al 20 settembre? Ecco tutti gli spoiler.

Spoiler e anticipazioni “Un posto al Sole”: puntate dal 16 al 20 settembre 2024

Abbiamo lasciato i nostri amati personaggi di “Un posto al Sole” nelle puntate precedenti con diverse storie appese ad un filo, risvolti da conoscere, litigi e intrighi da risolvere. E le avvincenti avventure proseguiranno anche nelle puntate dal 16 al 20 settembre 2024. La soap opera va in onda in prima serata su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Fonte: Instagram @unpostoalsole – Un posto al sole, puntate 16 – 20 settembre – Ilsipontino.it

Continua la vicenda al cardiopalma di Damiano e del boss Torrente. Una violenta incursione di realtà nelle storie rosa della soap opera più amata della Rai. Damiano continua ad indagare sul boss, rischiando di mettere la sua vita in serio pericolo. Tuttavia la vicenda avrà un risvolto positivo e un lieto fine: sarà il Alberto Paladini stesso a collaborare con la polizia, ammettendo i suoi errori e aiutando, così, le indagini. Si dichiarerà, inoltre, pentito delle sue azioni del passato e darà utilissime informazioni per arrivare all’arresto del potente capo della camorra.

Proseguirà, poi, il caso della compravendita che coinvolge Martina e Roberto. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà disposto a cedere, anzi. Roberto è sempre più convinto di avere la meglio su Martina e metterle i bastoni tra le ruote. Pur di prevalere, tenterà qualcosa di molto pericoloso che potrebbe mandare tutto all’aria da un momento all’altro.

Nelle puntate dal 16 al 20, inoltre, Samuel è ancora in mezzo alle due sorelle Manuela e Serena: entrambe si faranno molte domande sui sentimenti dell’altra. Mentre Renato si rammarica per non poter fare di più per suo nipote. Vorrebbe partecipare attivamente all’educazione e alla crescita del suo adorato nipotino, ma il suo sospetto è che sia Valeria a tentare di allontanarlo da lui, impedendogli di partecipare quanto vorrebbe.