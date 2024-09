Un posto al sole anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024

Eccoci con Un posto al sole anticipazioni…

Grazie alle anticipazioni sulle puntate di Un posto al dal 9 al 13 settembre 2024 scopriamo che Ferri tenterà di convincere Lara. Ella dovrebbe ritrattare la sua deposizione, suor Maura si opporrà, quindi si recherà da Filippo e Serena spiazzandoli con i suoi discorsi. Mariella sta attraversando una brutta crisi familiare. Michele non riuscirà a fermare Claudia e Silvia, con cui Guido riproverà a parlare.

Filippo e Serena saranno in crisi per la proposta di Roberto

Roberto proporrà a Filippo e Serena di accettare l’affidamento di Tommy. Egli testimonierà in tribunale per creare difficoltà a Ida. Claudia arriverà a Napoli, Silvia le chiederà di non mettersi in mezzo a Guido e Mariella. Non sarà ciò che accadrà. Samuel sentirà sempre maggiore l’assenza di Micaela. Un assistente di Nunzio porterà a convincerlo a riportare la fidanzata a Napoli.

Tommaso Ferri continua a fare discutere e sia Ida che Magdalena non risparmiano di scontrarsi. Guido e Claudia vivono la loro storia, Silvia dovrà informare Mariella della dolorosa novità. Samuel si illuderà di riconquistare Micaela con Jimmy. Valeria cerca di convincere Niko che Renato non debba stare nella vita del figlio.

Cimmino e Nicotera vogliono scoprire chi abbia rivelato il nascondiglio di Sabbiese

Alberto si sente in trappola e teme ritorsioni da parte di Torrente. Magdalena deporrà al processo rischiando di fare del male a Ida. Diego la sosterrà a non perdere la fiducia. Nonostante i tentativi maldestri di Silvia, Guido e Mariella appariranno sempre più lontani e il loro matrimonio sembra davvero arrivato alla frutta.

Alberto teme la vendetta di Angelo Torrente. Manuela non vuole più sapere niente di Costabile. Valeria e Niko si riuniscono, Renato diverrà molto critico verso la ragazza. Nunzio e Diana saranno sempre più uniti, proporranno a Silvia di rinnovare il Caffè Vulcano.

