Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: Marina, Roberto e Greta un equilibrio che si spezza

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Le puntate di Un Posto al Sole in onda dall’11 al 15 maggio 2026 si preparano a scuotere gli equilibri di Palazzo Palladini con una settimana intensa, dominata da sentimenti contrastanti, decisioni difficili e tensioni che rischiano di esplodere.

Al centro della scena ci sarà Rosa, che grazie a un libro ricevuto da Pino inizierà a guardare il suo rapporto con Damiano con occhi nuovi, mentre Marina vivrà giorni di crescente inquietudine per la presenza di Greta nella vita sua e di Roberto. Intorno a loro, altre storie si intrecciano e si complicano: Guido e Mariella osservano con ansia l’incontro tra Bice e Sergio, mentre una discussione tra Raffaele e Ornella finirà per coinvolgere anche Renato, aprendo una crepa difficile da ignorare.

Quali conseguenze avrà la scelta segreta di Marina? Rosa è davvero pronta a rimettersi in gioco? E cosa accadrà quando la tensione tra Raffaele e Ornella inizierà a toccare anche chi non c’entra? Scopriamolo insieme.

Marina, Roberto e Greta: un equilibrio che si spezza

La settimana si apre con un clima teso attorno a Marina, sempre più turbata dal ruolo che Greta sembra assumere nella vita sua e di Roberto. La donna avverte un’inquietudine crescente, come se qualcosa stesse cambiando sotto i suoi occhi senza che lei possa intervenire. Il rapporto con Roberto, già segnato da fragilità e incomprensioni, rischia di incrinarsi ulteriormente. Marina sente che la presenza di Greta non è più un dettaglio marginale, ma un elemento capace di alterare gli equilibri della coppia.

Spinta dalla paura di perdere il controllo della situazione, Marina decide di agire da sola. Non informa Roberto, non chiede consigli, non condivide dubbi: sceglie la strada del silenzio, convinta che sia l’unico modo per proteggere ciò che resta della loro stabilità. Questa decisione, però, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Muoversi alle spalle del marito rischia di alimentare nuovi conflitti, soprattutto se Roberto dovesse scoprire di essere stato escluso da una scelta così delicata.

Greta, intanto, continua a muoversi con una presenza che non passa inosservata. Non è solo una figura scomoda: diventa il punto di partenza di una tensione che potrebbe esplodere da un momento all’altro, trascinando tutti in una spirale di sospetti e reazioni imprevedibili.

Rosa e Damiano: un libro che riapre il cuore

Parallelamente, Rosa vive un momento più intimo e profondo. Un libro ricevuto da Pino, un gesto semplice ma carico di significato, diventa lo spunto per interrogarsi su ciò che prova davvero per Damiano. Non si tratta di un colpo di fulmine improvviso, ma di una riflessione lenta, che nasce dal bisogno di capire se il loro legame abbia ancora qualcosa da dire.

Rosa inizia a guardare Damiano con una nuova consapevolezza. Le ferite del passato non sono scomparse, ma forse non sono più così insormontabili. Il libro diventa quasi uno specchio emotivo, un invito a guardarsi dentro e a chiedersi se sia pronta a lasciarsi andare di nuovo. La domanda che attraversa tutta la settimana è proprio questa: Rosa è pronta a rimettersi in gioco?

Il percorso non sarà immediato. Rosa si muove con cautela, consapevole che ogni passo potrebbe riportare alla luce emozioni che credeva sopite. Ma proprio questa incertezza rende il suo cammino ancora più interessante, perché mostra una donna che non vuole più nascondersi dietro la paura.

Intorno a lei, le dinamiche di Palazzo Palladini continuano a intrecciarsi. Guido e Mariella osservano con apprensione la prima uscita tra Bice e Sergio, incapaci di restare distaccati. La loro ansia nasce dalla consapevolezza che quell’incontro potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo, aprendo scenari imprevedibili.

Raffaele e Ornella: una lite che travolge anche Renato ad Un Posto al Sole

La parte più tesa della settimana riguarda Raffaele e Ornella, protagonisti di una discussione che non resterà confinata tra le mura domestiche. La lite prende una piega più seria del previsto e finisce per coinvolgere anche Renato, creando un effetto domino che rischia di compromettere rapporti consolidati.

Raffaele, travolto dalla rabbia, perde il controllo e questo comportamento ha conseguenze immediate sul suo legame con Renato. Il loro rapporto, costruito negli anni su confidenza e complicità, entra in una fase delicata. La tensione tra Raffaele e Ornella si allarga, toccando chi non c’entra e creando un clima di instabilità che potrebbe durare più del previsto.

Questa storyline promette momenti emotivamente intensi, perché mostra come un conflitto familiare possa trasformarsi in una frattura più ampia, capace di coinvolgere amici, vicini e affetti che nulla avevano a che fare con la discussione iniziale.

Tra segreti, gelosie, riflessioni e scelte difficili, Un Posto al Sole prepara una settimana ricca di emozioni, dove ogni personaggio sarà chiamato a fare i conti con ciò che prova davvero e con ciò che teme di perdere.