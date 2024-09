La promessa settimana dal 9 al 13 settembre 2024, Pia è adirata

Ecco le anticipazioni della soap spagnola ‘La promessa’ relative alla settimana dal 9 al 13 settembre 2024. Pia sarà adirata con Jana, per quale motivo? La donna ha svelato chi è il padre naturale di suo figlio a Curro. Tale rivelazione è molto pericolosa per madre e figlio. Altre interessanti notizie arrivano dalle anticipazioni settimanali.

La Promessa, Vera farà colpo sulla marchesa Martina e Leonor

Vera servirà il tè alla marchesa Martina e a Leonor. L’impressione sarà molto favorevole sulle nobili donne. Feliciano confermerà a Teresa che Pia lo sta aiutando a raddrizzare il rapporto con Petra. Margarita e Lorenzo discuteranno su Mister Cavendish e il suo modo di comportarsi. Decideranno di svolgere delle indagini sul misterioso Jeronimo.

Petra confiderà a Pia il suo dolore per Feliciano

Donna Pia incontrerà Vera vestita da cameriera e le offrirà il lavoro alla Promessa. Tutti gli altri mostreranno disappunto. Alonso si infurierà con Cruz per non avere saputo che sarebbe arrivato Cavendish, Cruz rimarrà sbigottita dalla sua reazione.

Alonso esprimerà il suo disappunto per Cavendish, ulteriori mancanze di rispetto non verranno tollerate. Curro si presenterà e accetterà il titolo di barone, Alonso ne sarà orgoglioso. Curro chiederà a Martina di rendere ufficiale la relazione, ma lei non si sente ancora pronta.

Pelayo tenterà di persuadere Jeronimo a consegnare le armi a Cavendish fuori dalla Promessa, ma il valletto rifiuterà. Egli suggerirà invece di convincere la marchesa a revocare ad Alonso il veto su Cavendish.

Maria verrà ritrovata nella grotta che ricordava Alonso

Maria verrà ritrovata nella grotta e tratta in salvo. Donna Pia si infurierà con Lope per avere introdotta Vera di nascosto. Lei si fingerà una cameriera, avrà successo tra i signori, Petra comincerà a sospettare e a chiederle la sua provenienza.

LEGGI ANCHE: Tempesta d’amore episodi tedeschi: Christoph ed Erik nei guai

Pelayo sembrerà trovare una soluzione per Cavendish. Egli dirà a Jeronimo di consegnare una sola volta per esca, ma non specificherà niente altro. Manuel, dopo avere fatto visita a Jimena, racconterà che è molto peggiorata e fuori dalla realtà. Ella è giunta al punto di pensare che il loro sia un matrimonio felice. Donna Pia sarà molto dura con Jana per il segreto che ha svelato a Curro.

Leonor comunica ai suoi genitori di voler lasciare La Promessa

Leonor vuole andare negli Stati Uniti a lavorare per una rivista di moda. Alonso e Cruz non vorrebbero. Lorenzo dirà a Manuel che Jimena dovrebbe essere rinchiusa in un sanatorio. Maria convalescente è ancora tormentata per quello che ha passato.

Lope e il resto della servitù non vogliono che Maria sappia di Vera. Quest’ultima chiederà a Romulo e a Pia di poter restare a lavorare nella tenuta. Pia e Romulo sono dubbiosi. Pelayo chiederà a Cruz di convincere Alonso a far tornare Cavendish, ma egli è contrario, per non fare un torto al re.

La decisione di Pia e don Romulo

Donna Pia e don Romulo decidono: Vera può rimanere come cameriera a La Promessa, nessuno deve sapere la verità. Maria si convincerà che stiano cercando di sostituirla. Leonor continuerà a mantenere i contrasti con la cugina Martina.

L’intervento dei marchesi non risolverà la situazione. Margarita cercherà di far capire a Cruz e ad Alonso che Leonor una donna e deve essere trattata da adulta. Pelayo e Jeronimo, vista l’opposizione di Alonso, cambieranno piano per avere le armi di Mister Cavendish.

Teresa cercherà di riavvicinarsi a Feliciano, visto che la riconciliazione con la madre non era andata a buon fine. Manuel cercherà di parlare con Jana da soli, ma la cameriera non sarà d’accordo. Nessuno dei due si renderà intanto conto di essere manipolato da Abel.