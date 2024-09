Un Posto al Sole: anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre

Cosa succederà nelle prossime puntate di “Un Posto al Sole”? Tutte le anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre.

Settimane movimentate quelle dei protagonisti di “Un Posto al Sole“, tra i prodotti fiction più fortunati della televisione italiana, che continua, da trent’anni, a tenere incollati milioni di telespettatori ogni sera. Alla cena degli italiani fanno ormai compagnia fissa le storie d’amore e di potere, i legami che si sciolgono e quelli che ritornano, volti vecchi e nuovi dell’amatissima soap targata Rai 3. E anche nelle puntate che ci aspettano, tanti colpi di scena e risvolti inaspettati per in nostri personaggi preferiti.

Alcuni nodi verranno finalmente al pettine, altri si complicheranno ancora più di prima. Non c’è di certo da annoiarsi con le puntate dal 30 settembre al 4 ottobre, in onda dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20:50. Ecco che cosa c’è da aspettarsi dai prossimi episodi.

Un Posto al Sole, puntate dal 30 settembre al 4 ottobre: la resa dei conti per Marina

Durante le prossime puntate di “Un Posto al Sole”, proseguiranno le vicende lasciate in sospeso negli episodi precedenti.

Ancora aria di guerra tra Guido e Mariella. Lei sembra convinta di chiamare un avvocato per proseguire con una separazione regolare, ma saranno Silvia e Michele a far ragionare Guido per convincerlo di non coinvolgere il piccolo Lollo. Sarebbe lui, infatti, il primo a finire in mezzo a questa brutta storia tra i suoi genitori. A stare accanto a Mariella, comunque, ci pensa Bice.

Brutti risvolti, invece, per Marina, che rimane la sospettata numero uno per la Polizia riguardo l’aggressione. Mentre Diego rivela a Ida i suoi sospetti, spunta online un video che ritrae Marina litigare con Lara. Ecco che sarà proprio questo evento a spingere Marina a prendere una decisione inaspettata e drastica. Lara, intanto, viene visitata in ospedale da Suor Maura.

Momento difficile anche per Renato, che si è ormai rassegnato al fatto che il suo ruolo nell’educazione di Jimmy non è più importante come prima. Niko prova a dare più libertà a suo figlio che, prontamente, ne approfitterà e tirerà troppo la corda, spinto dalla sua cotta per Mina.