Un posto al sole anticipazioni dal 16 a venerdì 20 settembre 2024

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 a venerdì 20 settembre 2024 narrano che Torrente e Niko minacceranno di vendicarsi brutalmente su Alberto. Egli sarà costretto a prendere le dovute decisioni. Samuel tedierà Nunzio con prospettive sentimentali, poi si incontrerà con Micaela.

Le settimane in cui sono stati lontani hanno allontanato o riavvicinato Samuel a Micaela?

Lo scopriremo presto! Intanto Riccardo e Rossella sembrano calmi e avere un rapporto professionale. In realtà ciò che è accaduto fra loro e discussioni relative al lavoro potrebbero aumentare la tensione.

Alberto si rivolgerà alla polizia, affinché tuteli la sua incolumità. Il nuovo primario ammirerà Rossella, per la sua ottima professionalità. Riccardo e la donna potrebbero aumentare la tensione. Samuel dà bado alle sue pene d’amore. Manuela e Serena dubiteranno che Micaela provi più nulla per il ragazzo.

Marina e Roberto saranno sempre più lontani

Il processo a Lara e a Magdalena, impegnerà Raffaele e Diego a testimoniare, non tutto andrà come previsto. Alberto informerà la Cimmino e Nicotera in modo che proseguano le indagini per la cattura di Torrente? Damiano avrà un esito propizio?

L’avvocato di Magdalena interrogherà Diego che potrebbe complicare la situazione di Ida. Intanto Roberto intende convincere Lara a cambiare la sua deposizione. Escogiterà un modo subdolo per farlo. A San Gennaro, Lollo andrà alla festa di un nuovo amichetto. Mariella e Guido si riavvicineranno, ma presto la donna ricadrà nello sconforto e Bice proverà a farla reagire. Renato si lamenterà di non contribuire all’educazione di Jimmy e sospetterà che colpa di Valeria.

Ferri non vorrà che Tommaso stia con Ida, farà in modo di manipolare Lara e la convincerà a cambiare la sua deposizione. Valeria sta per ritornare a casa sua, si sente molto legata a Niko, Bice porta Mariella in palestra, per non pensare a Guido e riprendere in mano la sua vita.

Un posto al sole anticipazioni, per il momento terminano qui…