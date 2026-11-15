Danti, chi è il rapper compagno di Nina Zilli: età, vero nome e la figlia Anna Blue

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Tra gli ospiti più attesi del panorama musicale italiano c’è anche Danti, artista che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi passando dal rap alla scrittura di alcuni dei più grandi successi della musica italiana. Conosciuto inizialmente come frontman dei Two Fingerz, oggi è uno degli autori e produttori più apprezzati del settore.

Oltre alla carriera musicale, Danti è spesso al centro dell’attenzione per la relazione con la cantante Nina Zilli, con la quale condivide la vita privata e diversi progetti professionali. La coppia è diventata genitrice nel 2023 della piccola Anna Blue. Chi è Danti? Qual è il suo vero nome? E cosa sappiamo della sua storia d’amore con Nina Zilli?

Danti: età, vero nome e carriera del rapper

Danti, pseudonimo di Daniele Lazzarin, è nato a Desio il 20 settembre 1981.

Il successo arriva con i Two Fingerz, gruppo rap fondato insieme al produttore Roofio. Grazie a brani originali e a uno stile innovativo, il duo riesce a conquistare un posto di rilievo nella scena musicale italiana.

Nel corso della sua carriera, Danti si è affermato anche come autore e produttore, collaborando con artisti del calibro di Fedez, J-Ax, Fabri Fibra, Gabry Ponte, Gianni Morandi e Fabio Rovazzi. Tra i successi più celebri ai quali ha contribuito figura Andiamo a comandare, uno dei tormentoni più popolari degli ultimi anni.

Danti: dai Two Fingerz ai successi come autore

Terminata l’esperienza principale con i Two Fingerz, Danti ha continuato a lavorare nel mondo della musica ampliando il proprio ruolo dietro le quinte.

Oggi è considerato uno degli autori più richiesti della discografia italiana e continua a pubblicare progetti personali. Nel 2022 è tornato con l’album L’ultimo disco (Parte 1), mentre negli ultimi mesi ha firmato nuove collaborazioni di successo.

Tra queste spicca Maledetto settembre, il brano realizzato insieme a Orietta Berti e Nina Zilli, che ha riportato il suo nome al centro dell’attenzione mediatica. Parallelamente continua a lavorare anche nel mondo della radio e della televisione come consulente e autore musicale.

Danti e Nina Zilli: la storia d’amore e la figlia Anna Blue

Dal 2019 Danti è legato sentimentalmente alla cantante Nina Zilli.

La relazione è diventata pubblica nel 2020 e da allora i due hanno spesso condiviso momenti professionali e personali. Oltre alla musica, infatti, li unisce una storia d’amore solida che negli anni ha attirato l’attenzione dei fan.

Nel giugno 2023 la coppia è diventata genitrice della piccola Anna Blue, una delle gioie più grandi nella vita dell’artista. Nonostante la notorietà, Danti e Nina Zilli hanno sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla loro quotidianità, proteggendo la famiglia dai riflettori e dal gossip.