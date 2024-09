Un Posto al Sole: il caffè Vulcano esiste davvero? Tutti i luoghi reali della fiction

Mentre ti godi una nuova puntata di “Un Posto al Sole”, ti sei mai chiesto se quei luoghi esistano davvero?

Palazzo Palladini, il Caffè Vulcano, la villa di Marina, gli studi della “Radio Golfo 90”: sono tanti i luoghi del cuore che, nel corso delle sue oltre 6000 puntate, “Un Posto al Sole” ci ha fatto conoscere. Siamo entrati piano piano, episodio dopo episodio, nella vita dei protagonisti della più longeva fiction Rai mai prodotta e ci siamo riconosciuti nelle loro paure, nei loro sogni, nelle piccole grandi vicende quotidiane, tra lavoro, famiglia, amore e dolore. E ci saremo chiesti, sicuramente, almeno una volta se quei luoghi esistano davvero o siano solo set televisivi.

Tutti sanno che la nota soap opera Rai è girata nella bella città di Napoli, che fa da sfondo per tutte le storie dei protagonisti e che riconosciamo in tanti luoghi: dall’inconfondibile profilo del Vesuvio che si scorge dalla terrazza di Palazzo Palladini, tra le stradine e i vicoli inquadrati di tanto in tanto. E tutti gli altri luoghi? Ecco la verità sulle location di “Un Posto al Sole”.

Tutti i segreti delle location di “Un Posto al Sole”: sono soltanto set televisivi

Quella di “Un Posto al Sole” è une delle fiction più longeve della storia della televisione italiana, con oltre 6000 puntate che non accennano a finire. E gli spettatori non vedono l’ora di conoscere che cosa accadrà nei prossimi episodi della loro soap opera preferita. Ma se ci si sofferma ad osservare gli sfondi, si noteranno le location ricorrenti. Ebbene: sono luoghi reali o set?

Palazzo Palladini

Tra i luoghi più iconici della serie, Palazzo Palladini non è un set televisivo, ma esiste davvero. Nella realtà si tratta di Villa Volpicelli, situata nel quartiere di Posillipo e con la meravigliosa vista sul mare che tutti i fan della soap conoscono. Dal 2003 gli spazi interni ed esterni della villa fanno da set per la fiction Rai.

Caffè Vulcano

Il cuore pulsante della fiction, luogo di ritrovo di tutti i personaggi e delle storie che si intrecciano puntata dopo puntata. Il bar, gestito dalla mitica Silvia, è in realtà un set televisivo costruito ad hoc per la fiction Rai, situato dunque negli studi di registrazione. Nella storia, invece, si trova nel bellissimo quartiere del Vomero, in pieno centro a Napoli.

Villa di Marina Giordano

La mega villa sontuosa in cui abita il personaggio di Marina Giordano e in cui ha vissuto per qualche tempo con la nipote Alice, esiste davvero. Si trova a Quarto, nella provincia di Napoli, e nella realtà è bella e lussuosa quanto nella fiction.

Ad eccezion fatta per le riprese esterne che mostrano le strade e le spiagge di Napoli, tutte le altre ambientazioni, sono ricostruite in studio per le registrazioni della soap. Il team di produzione di “Un Posto al Sole” è riuscito a ricreare ambienti familiari credibili e a cui, facilmente, si ci riesce ad affezionare.