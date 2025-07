[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un pianoforte per aiutare i pazienti. Oscar suona trasformando la fatica in bellezza.

A Villa Bellombra, struttura di riabilitazione a Casteldebole, in provincia di Bologna, da tre mesi, un pianoforte nero a mezza coda, è diventato strumento di rinascita. Oscar, pianista professionista e paziente in ripresa da un ictus emiplegico, ha ricominciato a suonare con la mano destra mentre Elena, un’infermiera della struttura, lo accompagna con la sinistra. Non è solo musica ma emozione condivisa. La riabilitazione si estende al cuore e alla speranza. Oscar mostrava difficoltà ad adattarsi alla riabilitazione ma agganciando nella struttura in cui è ricoverato la sua vera passione, ha ritrovato la tranquillità che gli mancava. La musica ancora una volta diventa terapia per l’anima. Come Beethoven continuò a comporre capolavori anche nella sordità più profonda, Oscar oggi suona contro le sue difficoltà, trasformando la fatica in bellezza.