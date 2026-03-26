Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio c’è
Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio c’è
Crescere sul campo significa imparare il rispetto, il sacrificio e il valore del gruppo.
Ma per i ragazzi dell’Under 15 del Manfredonia Calcio, la formazione continua anche fuori dal rettangolo verde.
Oggi, insieme a Mister Matteo D’Arienzo, i nostri giovani atleti hanno voluto metterci la faccia per sostenere un’iniziativa importante: la proiezione del docufilm “L’Eterna Domanda” del regista Domenico Rignanese.
Lunedì 30 marzo, alle ore 10:30 presso l’Auditorium Serricchio (Palazzo Celestini), si parlerà di vita, di fragilità e di quelle domande che spesso restano silenziose.
Per questo come società abbiamo scelto di sostenere l’Associazione “Un Girasole per la Vita” e il Comune di Manfredonia in questo percorso di riflessione dedicato ai giovani.
Perché i campioni di domani si costruiscono con il talento, ma soprattutto con il cuore.