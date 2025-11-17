Un’ ex gieffina esalta Helena Prestes: il commento apparso sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenera alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di tanti mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, dov’è arrivata ad un passo dalla vittoria andata a Jessica Morlacchi. La modella brasiliana ha appena fatto ritorno in Italia dopo aver passato due settimane in Brasile, suo paese natale. Nel corso delle ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un nuovo post su Instagram, dove vanta oltre 400 mila utenti. Nella foto pubblicata si vede Helena Prestes indossare un look del brand di cui è testimonial con la seguente didascalia: “Stile deciso, sguardo avanti e zero esitazioni. Quando ti senti potente, tutto segue. Qual è il pezzo preferito della collezione che ti fa sentire al comando?”.

Dayane Mello esalta la bellezza di Helena Prestes

Il nuovo post di Helena Prestes ha scatenato la reazione da parte dei suoi fans ma anche di alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui una nota ex gieffina. Si tratta di Dayane Mello, con la quale la compagna di Javier Martinez ha un’amicizia di lunga data. La donna ha esaltato la bellezza della sua amica con il seguente commento: “Sii Sexy”. Proprio Dayane Mello aveva fatto una sorpresa alla modella durante la scorsa edizione del Grande fratello. In quell’occasione, la donna aveva usato parole d’incoraggiamento nei confronti dell’amica, che stava vivendo un momento difficile all’interno del programma.