Javier Martinez torna in campo con la Terni volley: il dolce gesto di Helena Prestes

Javier Martinez continua ad avere una grande popolarità, ottenuta grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Grande fratello. Il pallavolista argentino ha disputato ieri 16 novembre una nuova partita con la Terni volley academy valida per la quarta giornata di campionato di A3. Dopo il successo della scorsa settimana, il 30enne insieme al resto dei suoi compagni non sono riusciti a bissarsi contro una squadra di Lecce, che ha vinto per 3 a 1. Nonostante una buona prestazione, Javier Martinez non ha potuto fare niente contro gli avversari che si sono rivelati più decisi nei momenti salienti del match. Nonostante questo, l’uomo ha potuto contare sull’appoggio di una tifosa speciale a fare il tifo per lui da casa.

Helena Prestes prima sostenitrice di Javier Martinez

Il pallavolista argentino ha avuto una tifosa speciale a fare il tifo per lui. Si tratta di Helena Prestes, con la quale ha una storia d’amore da nove mesi. La donna ha voluto far sentire la sua vicinanza al fidanzato, rendendosi protagonista di un dolce gesto. In particolare, l’ex concorrente del Grande fratello ha commentato la diretta della partita della Terni volley academy visibile su You tube con messaggi d’incoraggiamento verso Javier Martinez. In uno si legge: “Go Amore” mentre un altro “mazza che rumori”, in riferimento al suono dei tamburi presente nel palazzetto di Tricase dove si è tenuta la partita. Helena Prestes ha dimostrato di essere la prima sostenitrice del fidanzato.