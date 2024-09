Un attore di Terra amara sbarca in un famoso programma di Rai 1: svelato il nome

Colpo grosso per Milly Carlucci. Furkan Palali conosciuto nel nostro paese per aver dato il volto a Fikret Fekeli nella celebre serie tv turca Terra amara si esibirà al teatro delle Vittorie come concorrente di Ballando con le stelle. Dopo il successo clamoroso ottenuto nel nostro paese con le vicende ambientate a Cukurova, l’uomo ha deciso di fare un nuovo passo per il pubblico italiano, partecipando ad un famoso programma italiano come Ballando con le stelle, condotto anche quest’anno da Milly Carlucci. Un colpo grosso per la conduttrice che si aggiunge ad un cast già di importanti stelle tra cui Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini e tanti altri.

Furkan Palali da Terra amara a concorrente di Ballando con le stelle

Furkan Palali sarà il nuovo concorrente di Ballando con le stelle, in programma nelle prossime settimane in prima serata su Rai 1. L’attore di Terra amara ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato della sua decisione di partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. A tal proposito, ha dichiarato: “Vorrei che la mia partecipazione al talent show fosse solo l’inizio di un rapporto professionale e duraturo con l’Italia.” L’uomo ha raccontato di stare studiando l’italiano perché gli piacerebbe continuare a lavorare in Italia e il suo agente starebbe già valutando alcune offerte. L’attore sta seguendo le orme del suo amico Aras Senol, Cetin della soap opera, che ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Non ci resta che attende settembre per vedere Furkan Palali alle prese con il tango, il valzer…