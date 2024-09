Endless Love anticipazioni 9-14 settembre: Kemal scopre la verità su Deniz?

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Endless Love che i telespettatori avranno modo di vedere dal 9 al 14 settembre su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Nihan e Emir avranno un brutto litigio per i loro accordi matrimoniali. Intanto l’imprenditore riceverà una brutta notizia da Kemal. Infatti, gli farà presente di essere stato truffato avendo acquistato in modo scorretto le azioni della Holding. Emir avrà poi un confronto duro con Zeynep per scoprire cosa pensa Kemal della piccola Deniz. Gli spoiler di Endless Love rivelano che l’imprenditore apparirà sicuro che il suo rivale sia consapevole che Deniz sia sua figlia. Una situazione che getterà nel panico Emir, pronto a tutto pur di non far venire a galla la verità.

Endless Love puntate 9-14 settembre: Kemal indaga per scoprire la verità su Deniz

Nelle puntate 9-14 settembre di Endless Love, Tarik cercherà ad ogni costo di avere un confronto con Banu senza avere il successo sperato. Kemal, intanto, non avrà nessuna intenzione di arrendersi, essendo convinto di essere il padre della figlia di Nihan. Il giovane non vorrà mettersi l’anima in pace nonostante l’assenza della prova regina. Per tale ragione, Kemal continuerà ad indagare, tenendo sotto controllo la casa di Nihan convinto di riuscire a metterla alle strette per sapere la verità su Deniz. L’appuntamento con la serie tv rimane confermato al sabato pomeriggio con una puntata speciale della durata di due ore prevista a partire dalle 14:45 su Canale 5.