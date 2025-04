[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un antico frantoio a Macchia Posta

Il sangue dell’ ulivo scorre al sole

come rami spezzati a bagnare il fiume che porta verso il mare

lungo la terra bruciata dall’arso seme

gocciolano gli alberi di limone,

come cero odoroso piangente

la paglia nell’aria orticante ,

sigilla la scorza del nespolo dal giallo colore, radiante alla

luce , di un giorno profumato di vita celeste,

come l’aria che mi libera la mente…

per un attimo, poi tutto vedo sanguinare,

questo momento del vietato morire

di asfissiati delle brutte notizie del telegiornale,

dei giorni tutti uguali senza più distinguere,

a che giorno siamo – i primi del mese di aprile…

ma l’anima non riesce a fiorire ,

questi mesi rubati senza capire…

ma un ramo d’ulivo grande;

mi fa respirare il cuore che tace.

di Claudio Castriotta