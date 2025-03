[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Umberto Tozzi a Peschici

Peschici, lunedì 28 luglio 2025, alle ore 21:30 nella splendida cornice dell’Arenile del Porto, per la II Edizione della Rassegna musicale “Note di Mare”, ospiterà UMBERTO TOZZI IN L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL TOUR”, la straordinaria tournèe mondiale con cui il cantautore dà il suo addio alle scene live.

Un’icona della musica italiana che con 50 intensissimi anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e circa 2000 concerti in tutto il mondo, ha attraversato ed appassionato intere generazioni.

Una carriera costellata di grandi successi senza tempo, tra cui: “ti amo”, “tu”, “gloria”, “stella stai”, “notte rosa”, “si può dare di più”, “gente di mare”, “gli altri siamo noi”, “io muoio di te”.

Ha collezionato: una vittoria al Festival di Sanremo, due al Festivalbar, un Golden Globe (premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni), una nomina ai Grammy Awards, un terzo posto all’Eurovision Song Contest e numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali.

I biglietti disponibili da oggi, giovedì 13 marzo 2025, ore 18:00, su TicketOne e nelle prevendite abituali.