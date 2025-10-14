Ultim'ora Foggia, trovato morto un agricoltore in un pozzo: aveva 70 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia nella provincia di Foggia, a Carapelle, dove un agricoltore di 70 anni è stato ritrovato senza vita all’interno di un pozzo presente in una zona agricola.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa 10 metri dopo l’accidentale cedimento di un muro a secco che circondava lo stesso pozzo.

Per l’uomo si è rivelata fatale la caduta, nonostante gli immediati interventi di soccorso effettuati da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elisoccorso insieme ai Carabinieri ed ai Vigili del Fuoco.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di Martedì 14 Ottobre, e l’allarme è stato lanciato dai familiari che non hanno visto rientrare l’uomo a casa per l’ora di pranzo.

Le ricerche sono partite immediatamente dopo la segnalazione e sono state effettuate in prevalenza nella zona di campagna, fino alla drammatica scoperta.

Al momento non si hanno ulteriori dettagli su eventuali responsabilità.