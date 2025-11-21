Ultim'ora: è morta Ornella Vanoni, aveva 91 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una tragica notizia colpisce il mondo della musica: Ornella Vanoni si è spenta all’età di 91 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la famosissima cantautrice italiana avrebbe accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione, a Milano.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 23 di Venerdì 21 Novembre e i soccorritori sarebbero arrivati sul posto quando era ormai troppo tardi.

Ispiratrice di numerosi capolavori e voce inconfondibile del panorama musicale italiano, la Vanoni prese parte a ben 8 Festival di Sanremo vincendo 2 premi Tenco.

Dal teatro alla musica, passando per la televisione: se n’è andata un’icona della musica italiana.