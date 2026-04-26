Chi è Massimo Venturiello, compagno di Tosca età, carriera, vita privata e il rapporto con la cantante

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La vita artistica di Tosca è sempre stata intrecciata a incontri importanti, ma uno dei più significativi è senza dubbio quello con Massimo Venturiello, attore, regista e doppiatore che da anni è al suo fianco nella vita privata e professionale. La loro storia è fatta di teatro, musica, progetti condivisi e un’intesa che va oltre il palcoscenico.

Venturiello è una figura di grande spessore culturale, con una carriera che attraversa cinema, televisione e soprattutto teatro, dove ha lasciato un’impronta profonda. Chi è davvero Massimo Venturiello? Qual è il suo percorso artistico? E come si è costruito il rapporto con Tosca, tra amore e collaborazione? Scopriamolo insieme.

Massimo Venturiello: età, formazione e un percorso teatrale che attraversa i grandi autori

Massimo Venturiello nasce artisticamente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, dove studia tra il 1979 e il 1982. Da quel momento il teatro diventa la sua casa, il luogo in cui sperimenta, cresce e si afferma come uno degli interpreti più intensi della scena italiana. La sua carriera si sviluppa attraverso opere contemporanee e classiche, passando da David Mamet a Sam Shepard, da Goldoni a Shakespeare, da Kundera a Koltès. Ogni ruolo è affrontato con una dedizione rara, che lo porta a collaborare con registi di primo piano e a costruire un repertorio ricchissimo.

Uno dei momenti più importanti della sua carriera arriva con La rosa tatuata accanto a Valeria Moriconi, ma anche con Masaniello, diretto da Armando Pugliese, spettacolo accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Negli anni Duemila continua a esplorare Shakespeare con La bisbetica domata e si misura con Brecht interpretando Mackie Messer ne L’opera da tre soldi. Parallelamente si dedica alla regia, firmando spettacoli come Muratori di Edoardo Erba e l’opera lirica contemporanea Dannata Epicurea di Matteo D’Amico.

Nel 2006 fonda con Tosca l’Officina Teatrale, una compagnia che diventa il cuore dei loro progetti più recenti. Qui nasce Gastone di Petrolini, dove Venturiello è interprete e regista, e dove prende forma un percorso artistico condiviso che rafforza anche il loro legame personale.

Cinema, televisione e doppiaggio: un artista versatile che ha lavorato con i grandi

Sebbene il teatro sia il suo terreno naturale, Massimo Venturiello ha lasciato un segno anche nel cinema e nella televisione. Ha lavorato con registi come Gabriele Salvatores, Ettore Scola, Giuseppe Bertolucci, Sergio Rubini, Carlo Vanzina, i fratelli Taviani, portando sullo schermo personaggi intensi e sfaccettati. In televisione è ricordato per ruoli come Cesare Carrano in Distretto di Polizia 6 e il commissario Angelo Mangano in Il capo dei capi, oltre a partecipazioni in fiction di grande successo come Il peccato e la vergogna e L’onore e il rispetto.

Venturiello è anche un doppiatore di grande talento. La sua voce ha dato vita a personaggi iconici, tra cui Sirius Black nella saga di Harry Potter, interpretato da Gary Oldman, e Ade nel film d’animazione Hercules. Questa versatilità gli ha permesso di costruire una carriera solida e riconosciuta, capace di spaziare tra generi e linguaggi diversi senza perdere coerenza.

Il rapporto con Tosca: amore, teatro e un’intesa che attraversa il tempo

Il legame tra Tosca e Massimo Venturiello nasce da una sintonia profonda, alimentata dalla passione comune per il teatro e dalla capacità di lavorare insieme senza perdere l’equilibrio della vita privata. La loro relazione è un intreccio di affetto e collaborazione artistica, un percorso condiviso che ha dato vita a spettacoli intensi e memorabili.

Hanno lavorato fianco a fianco in progetti come La strada di Fellini, Il grande dittatore di Chaplin, L’opera da tre soldi di Brecht, Gastone di Petrolini e Il borghese gentiluomo di Molière. In ognuno di questi lavori emerge una complicità che va oltre il semplice rapporto professionale. Un momento particolarmente significativo è il Festival di Sanremo 2007, quando Tosca porta in gara Il terzo fuochista, brano scritto proprio da Venturiello. I due si esibiscono insieme sul palco dell’Ariston, regalando una performance che ancora oggi molti ricordano per intensità e delicatezza.

Il loro rapporto è fatto di rispetto, creatività e sostegno reciproco. Venturiello ha spesso diretto corsi di formazione per attori e cantanti, alcuni dei quali insieme a Tosca, confermando quanto la loro collaborazione sia anche un modo per trasmettere la passione per il teatro alle nuove generazioni.