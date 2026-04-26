Battiti Live Spring 2026, con Michelle Hunziker e Alvin: quando va in onda, cast e cantanti

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La primavera televisiva di Canale 5 si accende con Battiti Live Spring 2026, la nuova versione primaverile dello storico festival musicale che da anni anima l’estate italiana. Per la prima volta il format approda in una veste completamente nuova, pensata per celebrare la stagione dei grandi ritorni e, soprattutto, i 50 anni di Radio 105, partner ufficiale dell’evento.

A guidare il pubblico in questo viaggio musicale ci saranno Michelle Hunziker e Alvin, una coppia affiatata che promette ritmo, energia e una conduzione brillante. Quando andrà in onda la prima puntata? Chi salirà sul palco? E quali artisti animeranno le tre serate registrate a Ferrara? Scopriamolo insieme.

L’appuntamento con Battiti Live Spring 2026 è fissato per mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5. La rete ha scelto di inaugurare la versione primaverile con tre serate speciali, registrate nel mese di marzo nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, una cornice che ha accolto migliaia di persone e trasformato il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto.

La scelta di proporre un’edizione primaverile nasce dal desiderio di ampliare il successo del format estivo, portando in tv un evento musicale capace di unire generazioni diverse e di anticipare l’atmosfera dei live che accompagneranno i mesi successivi. Michelle Hunziker e Alvin, già protagonisti di numerose conduzioni insieme, tornano a formare una coppia televisiva amatissima, pronta a guidare il pubblico tra performance, sorprese e momenti di grande spettacolo.

Il cast di Battiti Live Spring 2026: cantanti, ospiti e grandi ritorni sul palco

Il cuore dell’evento è naturalmente il cast, ricchissimo e variegato. Sul palco di Ferrara si alterneranno artisti affermati, volti amatissimi dal pubblico e giovani talenti che stanno scalando le classifiche radiofoniche e streaming. La line-up della prima edizione primaverile è un mosaico di generi e stili, pensato per soddisfare gusti diversi e raccontare la musica italiana in tutte le sue sfumature.

Tra i protagonisti attesi ci sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Dargen D’Amico, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, LDA, Aka Seven, Fedez, Marco Masini, Malika Ayane, Mara Sattei, Michele Bravi, Francesco Renga e J-Ax. Accanto a loro saliranno sul palco anche Levante, Luchè, Nayt, Raf, Samurai Jay, Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro, Sayf e Federica Abbate.

Non mancheranno i protagonisti di Sanremo 2026, tra cui Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte, e Welo, che porteranno sul palco l’energia fresca del festival. Le tre serate offriranno inoltre spazio a una lunga lista di ospiti che arricchiranno ulteriormente il cast: Annalisa, Baby K, Bianca Atzei, Clara, Emma, Noemi, Sarah Toscano, Bresh, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Geolier, Mr Rain, Rkomi, Rocco Hunt, The Kolors, Emis Killa, Alfa, Cioffi, Meek, Petit, Tropico e Alessio Bernabei.

Un elenco vastissimo che conferma l’ambizione del progetto: portare in tv un festival capace di competere con i grandi eventi musicali internazionali, mantenendo però l’identità popolare e coinvolgente che ha sempre caratterizzato Battiti Live.

Michelle Hunziker e Alvin: una conduzione brillante per un evento che celebra la musica

La conduzione di Michelle Hunziker e Alvin rappresenta uno dei punti di forza dell’edizione 2026. I due conduttori, già collaudati in numerosi programmi, portano sul palco un’alchimia naturale fatta di ironia, ritmo e spontaneità. Michelle, con la sua energia contagiosa, guida il pubblico attraverso le esibizioni, mentre Alvin si muove tra backstage e interazioni con gli artisti, creando un ponte diretto tra palco e spettatori.

La loro presenza contribuisce a rendere Battiti Live Spring un evento televisivo dinamico, capace di alternare momenti di grande spettacolo a interviste leggere e divertenti. La scelta di affidar loro la prima edizione primaverile conferma la volontà di Mediaset di puntare su volti amati e riconoscibili, capaci di accompagnare il pubblico in un viaggio musicale che unisce tradizione e novità.