Michelle Hunziker e Giulio Berruti: chi è il nuovo compagno della conduttrice, età, carriera e vita privata

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La nuova stagione sentimentale di Michelle Hunziker sembra avere un nome preciso: Giulio Berruti. Le immagini che li ritraggono insieme sul Lago di Como, tra passeggiate mano nella mano, gite in barca e momenti di complicità, hanno ormai fugato ogni dubbio.

La conduttrice e l’attore, oggi impegnato anche nella professione medica, appaiono affiatati e sereni, lontani dalla volontà di nascondersi. Il bacio scambiato in un locale, catturato dai fotografi, ha reso evidente ciò che fino a poco tempo fa era solo un’indiscrezione.

Chi è davvero Giulio Berruti? Qual è il suo percorso professionale? E come si intreccia la sua storia con quella di Michelle Hunziker? Scopriamolo insieme.

Chi è Giulio Berruti: età, origini e una carriera tra cinema, fiction e palcoscenico internazionale

Giulio Berruti nasce a Roma il 27 settembre 1984 e cresce in una famiglia che lo incoraggia a coltivare passioni diverse. Alto, elegante e dotato di una presenza scenica naturale, si avvicina al mondo dello spettacolo dopo aver frequentato corsi di recitazione e aver mosso i primi passi in spot pubblicitari e piccoli ruoli cinematografici. Il debutto ufficiale arriva nel 2003 con una breve apparizione nel film Lizzie McGuire – Da liceale a popstar, ma è nel 2007 che conquista il grande pubblico grazie alla serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, dove interpreta il marchese Andrea Van Necker. Quel ruolo lo trasforma in uno dei volti più amati della fiction italiana.

Da lì in avanti la sua carriera si arricchisce di progetti importanti. Partecipa a miniserie come Il falco e la colomba, Angeli e diamanti e Sangue caldo, affiancando attrici come Manuela Arcuri. Lavora anche in produzioni internazionali, alternando ruoli da protagonista a parti secondarie ma significative. Tra i film più noti figurano 10 regole per fare innamorare, Walking on Sunshine, Tutte lo vogliono e Notti Magiche di Paolo Virzì. Parallelamente si fa apprezzare anche in televisione come concorrente di Ballando con le Stelle, dove nel 2014 conquista il terzo posto, e come vincitore di Dance Dance Dance nel 2018.

Negli ultimi anni ha ampliato ulteriormente il suo percorso, interpretando il professore Gabriel Emerson nella saga cinematografica Gabriel’s Inferno. Una carriera ricca, variegata e in continua evoluzione.

Giulio Berruti medico: la seconda vita professionale lontana dai riflettori

Accanto alla recitazione, Giulio Berruti ha sempre coltivato un’altra grande passione: la medicina. Dopo anni di studio e specializzazione, è diventato odontoiatra, una professione che esercita con dedizione e che rappresenta un lato meno conosciuto ma molto significativo della sua vita. Questa doppia identità – attore e medico – lo rende una figura particolare nel panorama dello spettacolo italiano, capace di muoversi con naturalezza tra set cinematografici e studi professionali.

Il suo impegno nel campo medico è stato spesso raccontato con discrezione, ma negli ultimi anni è diventato parte integrante della sua immagine pubblica. La scelta di affiancare alla carriera artistica un percorso scientifico dimostra una determinazione rara, che lo ha portato a costruire una vita professionale solida e indipendente.

La storia con Michelle Hunziker: un amore nato lontano dai riflettori

La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti non ha ancora ricevuto conferme ufficiali, ma le immagini parlano da sole. I due sono stati avvistati più volte insieme, prima a Roma, poi alle Terme di Saturnia e infine sul Lago di Como, dove si sono lasciati andare a momenti di tenerezza che hanno fatto il giro del web. Secondo alcune indiscrezioni, si conoscerebbero da tempo, ma solo di recente sarebbe scattata la scintilla. Le foto li mostrano sorridenti, complici e attenti a non attirare troppo l’attenzione, pur senza nascondere la loro intesa.

Entrambi arrivano da storie importanti. Michelle, dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, ha vissuto relazioni che non hanno trovato continuità. Giulio, invece, ha chiuso nel 2025 la lunga storia con Maria Elena Boschi, confermata dalla stessa deputata. Oggi le loro strade sembrano essersi incontrate nel momento giusto, dando vita a una coppia che potrebbe diventare una delle più seguite dell’estate.