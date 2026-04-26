Chi è Marco Bocci: età, la moglie Laura Chiatti, figli Enea e Pablo e la malattia che lo ha segnato

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La figura di Marco Bocci continua ad affascinare il pubblico non solo per la sua carriera tra cinema, fiction e teatro, ma anche per la storia personale che negli ultimi anni lo ha messo davanti a una sfida inattesa. L’attore umbro, amatissimo per ruoli intensi e personaggi diventati iconici, ha raccontato più volte come una malattia improvvisa abbia modificato il suo modo di vivere e di lavorare, costringendolo a rallentare e a guardare la realtà con occhi diversi.

Accanto a lui, in questo percorso, c’è la moglie Laura Chiatti, con cui ha costruito una famiglia solida e molto amata dal pubblico, grazie anche alla presenza dei figli Enea e Pablo, nati a distanza di un anno l’uno dall’altro. Ma chi è davvero Marco Bocci? Come ha affrontato la malattia? E in che modo la sua vita privata si intreccia con una carriera lunga e ricca di successi? Scopriamolo insieme.

Le origini di Marco Bocci e la carriera tra cinema, fiction e teatro

Marco Bocci, all’anagrafe Marco Bocciolini, nasce a Marsciano nel 1978 e cresce in Umbria, una terra che non ha mai smesso di considerare casa. Dopo il diploma al Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica La Scaletta di Roma, inizia un percorso artistico che lo porta rapidamente a farsi notare. Il debutto arriva nei primi anni Duemila, con ruoli in film come I cavalieri che fecero l’impresa di Pupi Avati e in serie televisive che gli permettono di costruire una presenza sempre più riconoscibile.

La svolta arriva con Romanzo Criminale – La serie, dove interpreta il commissario Scialoja, un personaggio complesso che gli regala popolarità e credibilità. Da lì in poi la sua carriera accelera: Squadra Antimafia lo consacra definitivamente, grazie al ruolo di Domenico Calcaterra, che lo trasforma in uno dei volti più amati della fiction italiana. Parallelamente continua a lavorare al cinema, alternando commedie, film d’autore e progetti indipendenti, fino ad arrivare alla regia con A Tor Bella Monaca non piove mai, che segna il suo debutto dietro la macchina da presa.

Negli anni successivi si divide tra set televisivi, cinema e teatro, dove porta in scena Lo zingaro, uno spettacolo che racconta la storia di un pilota di moto e che gli permette di esplorare un linguaggio più intimo e personale. La sua carriera, pur attraversata da momenti complessi, resta una delle più solide del panorama italiano.

La storia d’amore con Laura Chiatti e la nascita dei figli Enea e Pablo

La vita privata di Marco Bocci è diventata oggetto di grande attenzione quando, dopo una relazione molto mediatica con Emma Marrone, l’attore ha incontrato Laura Chiatti, attrice umbra come lui. Il loro legame nasce in modo rapido e intenso, tanto che nel luglio 2014 decidono di sposarsi nell’Abbazia di San Pietro a Perugia, in una cerimonia che unisce famiglia, amici e una forte dimensione spirituale.

Dal loro matrimonio nascono due figli: Enea, nel 2015, e Pablo, nel 2016. La coppia ha sempre raccontato la propria quotidianità con naturalezza, senza però esporre eccessivamente i bambini. Il rapporto tra Marco e Laura è spesso descritto come un equilibrio tra caratteri diversi ma complementari, uniti da una visione comune della famiglia e da un sostegno reciproco che si è rivelato fondamentale soprattutto nei momenti più difficili.

La loro unione è diventata negli anni un punto di riferimento per molti fan, che vedono in loro una coppia capace di mantenere autenticità e stabilità nonostante la pressione del mondo dello spettacolo.

La malattia che ha colpito Marco Bocci e come ha cambiato la sua vita

Nel 2018 la vita di Marco Bocci subisce una brusca interruzione. Durante alcuni controlli medici successivi a un incidente, gli viene diagnosticata un’encefalite erpetica, un’infezione rara e potenzialmente molto pericolosa. L’attore racconta che il virus, invece di manifestarsi come un comune herpes labiale, ha colpito il cervello, danneggiando in particolare le aree legate alla parola e alla memoria.

Il recupero è lungo e complesso. La parola torna gradualmente, mentre la memoria resta più fragile, tanto che ancora oggi Bocci racconta di rivedere film più volte senza ricordare di averli già guardati. Questa condizione ha avuto ripercussioni anche sul lavoro: se prima gli bastavano venti giorni per memorizzare un copione teatrale, ora ha bisogno di mesi. Nonostante ciò, ha imparato a convivere con questa nuova realtà, trasformandola in un’occasione per rallentare e vivere con maggiore consapevolezza.

In diverse interviste ha spiegato come la malattia lo abbia portato a godersi di più il presente, a non programmare tutto e a concentrarsi sulle persone che ha davanti. Un cambiamento profondo, che ha influenzato non solo la sua vita privata, ma anche il suo modo di interpretare i personaggi e di affrontare la scena.