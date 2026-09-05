Iveco, via libera alla scalata Tata Motors
Iveco, via libera alla scalata Tata Motors
La Consob ha dato il via libera all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Tata Motors, attraverso TML CV Holdings, su tutte le azioni ordinarie di Iveco Group.
Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, prenderà il via il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026, salvo proroghe. Il corrispettivo dell’offerta è fissato a 14,10 euro, cum dividend, per ciascuna azione ordinaria portata in adesione.
Il pagamento agli azionisti che avranno aderito durante il periodo di adesione è previsto, salvo proroghe, per il 30 ottobre 2026, quarto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura dell’offerta.
L’autorizzazione della Consob era l’ultimo passaggio previsto per l’avvio dell’operazione.