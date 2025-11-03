Ultimo e Jacqueline si separano? Le voci che corrono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ultimo e Jacqueline, una delle coppie più riservate del panorama musicale e social, sarebbero in crisi e prossimi alla separazione. A svelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto: “Purtroppo tutto si è raffreddato”, aggiungendo che i due “annunceranno la rottura più avanti”. La notizia sorprende, considerando che il loro primo figlio, Enea, è nato appena un anno fa, a New York, il 30 novembre 2024.

Insieme dal 2020

La coppia, legata dal 2020, ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando di condividere troppo della propria vita privata. Recentemente, però, sono stati notati separati sui social: Jacqueline ha condiviso un post di Halloween sola con il bambino, vestiti da Crudelia Demon, mentre Ultimo non era presente. La loro relazione, segnata da riservatezza, sembra ormai arrivata a un punto di rottura, anche se né lui né Jacqueline hanno ancora commentato ufficialmente. La situazione resta quindi avvolta nel mistero, alimentando i sospetti tra fan e media. La fine di questa storia, iniziata tra silenzi e riserbo, potrebbe essere imminente.