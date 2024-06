Ultimo e Jacqueline aspetterebbero un bambino: indiscrezione bomba sulla coppia

Ultimo è finito al centro di un importante gossip in queste ultime ore. Il cantante romano starebbe per diventare papà. Una vera bomba lanciata da Alessandro Rosica su Instagram. Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata del cantautore romano aspetterebbe un bebè. Investigatore social ha spifferato che la sua sarebbe una notizia certissima con queste testuali parole: “Il cantante ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida.” Nessuna conferma almeno per il momento da parte dei presunti genitori, che sono attualmente a Napoli per l’inizio della tournée negli stadi. Il cantante infatti è in tour e la fidanzata è sempre al suo fianco come testimoniato in alcune storie e video postati su Instagram.

Jacqueline e Ultimo starebbero per diventare genitori

Jacqueline e Ultimo starebbero per diventare genitori. Alessandro Rosica, noto esperto di gossip ha dato per certissima la lieta novella per la coppia del mondo dello spettacolo. Al momento, i due ragazzi non hanno confermato o smentito la notizia sebbene qualche giorno fa la figlia di Heather Parisi ha pubblicato una dedicata al compagno molto significativa che cita così: “Non potremo essere più diversi eppure c’è qualcosa di simile che ci accomuna ed unisce. Non ho ancora capito cosa sia spero non basti una vita”. Jacqueline e il cantante si sono conosciuti nel 2020 durante la pandemia e si sono innamorati subiti. Il giovane aveva appena messo fine alla storia con Federica Lalli se l’incontro con la figlia di Heather Parisi non l’avesse travolto. Da quel momento i due non si sono più lasciati.