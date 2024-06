Elodie e Andrea Iannone presto genitori? La rivelazione della cantante

Elodie è tra le cantanti più apprezzate in questo momento in Italia. L’artista ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha parlato della sua carriera e dei suoi sogni. La donna ha parlato della sua storia d’amore con il pilota di moto Andrea Iannone. La cantante ha riferito che è molto impegnativa e capricciosa, tanto da aver bisogno di attenzioni. Nonostante un carattere non facile, Elodie ha fatto sapere che Andrea è con lei dolce e comprende i suoi desideri, tanto da definirlo il suo migliore amico. Alla domanda, se stanno pensando al matrimonio, la cantante di Black Nirvana ha dichiarato: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. “

Elodie sta pensando a diventare madre con Andrea Iannone

Intervista da Vanity Fair, Elodie ha parlato anche della possibilità di diventare madre. La cantante ha affermato le seguenti parole: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli”. La donna ha poi fatto una confessione in merito a quello che la frenerebbe nel diventare madre: “La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. “ Infine, l’artista ha parlato anche di Marracash, con il quale aveva avuto una storia. La donna ha affermato di non essersi pentita di aver fatto certe affermazioni in passato perché l’ha portata all’oggi e quindi a conoscere il suo attuale compagno.