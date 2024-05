Ugo Galli: “La tua voce per Manfredonia, un canale di comunicazione e contatto con i cittadini”

La tua voce per Manfredonia, un canale di comunicazione e contatto con i cittadini

Si chiama “La tua voce per Manfredonia”, il nuovo canale comunicativo del candidato sindaco della coalizione Manfredonia2024 Ugo Galli sostenuto anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia affinché i cittadini e le cittadine possano avanzare le loro idee, le loro proposte, i loro suggerimenti per la vita amministrativa della città.

Compilando il modulo sul sito www.ugogallisindaco.it/partecipazione, ogni cittadino può far sentire la propria voce.

Il candidato sindaco ha dedicato uno spazio importante della sua campagna elettorale per permettere ai manfredoniani di esprimersi liberamente e in modo anonimo.

Ciascun messaggio sarà letto con attenzione e trattato sabato 1 giugno alle ore 19:00 in diretta live.

«Inviando le loro idee i cittadini potranno aiutarci a costruire insieme un futuro migliore per Manfredonia. La città merita di essere ascoltata, forniremo risposte nel corso di una apposita intervista. La fiducia nel potenziale della nostra città e la partecipazione attiva dei consociati sono le fondamenta su cui possiamo edificare un futuro luminoso per tutti. Io non ho voltato le spalle alla città, fallo anche tu, partecipando», dice il candidato sindaco Ugo Galli rivolto direttamente ai cittadini.

