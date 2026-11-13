Ballando con le Stelle, ospiti 14 novembre: Marco Bocci, Antonia Desplat e Chiara Pellacani ballerini per una notte

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Dopo le polemiche legate al caso Ravagnani e l’infortunio di Ornella Muti, Ballando con le Stelle si prepara a tornare su Rai 1 con una nuova puntata. Sabato 14 novembre Milly Carlucci conduce il settimo appuntamento dello show, che promette nuovi ospiti e momenti spettacolari. A scendere in pista come ballerini per una notte saranno Marco Bocci e Antonia Desplat, protagonisti della miniserie 177 giorni. Il rapimento di Farouk. In studio arriverà anche la campionessa di tuffi Chiara Pellacani. Quali esibizioni vedremo? E quali sorprese attendono il pubblico?

Ballando con le Stelle, Marco Bocci e Antonia Desplat ballerini per una notte

La settima puntata di Ballando con le Stelle avrà due ospiti speciali: Marco Bocci e Antonia Desplat. I due attori, protagonisti della fiction 177 giorni. Il rapimento di Farouk, vestiranno i panni di ballerini per una notte e si metteranno alla prova sulla pista dello show di Milly Carlucci.

La loro presenza rappresenta anche un’occasione per accendere i riflettori sulla nuova produzione Rai, dedicata al sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Sardegna nel 1992. La miniserie racconta una vicenda che ha segnato la cronaca italiana e ricostruisce i 177 giorni di angoscia vissuti dalla famiglia.

Ballando con le Stelle, arriva anche la campionessa Chiara Pellacani

Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Chiara Pellacani, una delle protagoniste del panorama internazionale dei tuffi. L’atleta ha conquistato cinque medaglie d’oro agli Europei di Parigi, ottenendo un risultato straordinario e scrivendo una pagina importante della sua carriera sportiva.

La sua partecipazione porterà nello studio di Milly Carlucci una campionessa abituata a precisione, equilibrio e controllo del corpo. Resta da scoprire quale prova affronterà e se riuscirà a sorprendere pubblico e giuria anche lontano dalla piattaforma.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della settima puntata del 14 novembre

La nuova puntata arriva dopo una settimana particolarmente movimentata. Durante il sesto appuntamento hanno fatto discutere il caso legato a don Alberto Ravagnani e l’infortunio di Ornella Muti. Due episodi che hanno acceso il dibattito attorno al programma e attirato l’attenzione anche fuori dalla pista.

Ora Milly Carlucci si prepara a riportare al centro della scena le esibizioni delle coppie in gara, i giudizi della giuria e il confronto tra i concorrenti. L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato 14 novembre su Rai 1. Marco Bocci, Antonia Desplat e Chiara Pellacani saranno tra i volti più attesi della serata.