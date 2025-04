UeD pioggia di Critiche per Giovanni, lui sbotta: “Le mie scuse sono state sincere”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Agnese ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Giovanni Siciliano a Uomini e Donne, decisione che ha mandato il cavaliere su tutte le furie.

Visibilmente infastidito in studio si è scagliato duramente contro la dama, dopo averla criticata ha rivelato anche dettagli intimi dicendo che gli è saltata addosso. Il suo comportamento non è affatto piaciuto ai fan del dating show, infatti lo hanno riempito di critiche e polemiche sui social. Giovanni Siciliano nella puntata di mercoledì ha chiesto scusa ad Agnese dicendo che la rabbia, l’eccitazione e l’adrenalina a volte fanno uscire un lato del carattere che non gli appartiene, a detta sua inizia a dire cose che non sono collegate al cervello. Il cavaliere ha anche detto di essersi vergognato non appena è arrivato a casa.

Agnese accetta le scuse di Giovanni ma le critiche continuano: il cavaliere si sfoga sui social

La dama ha accettato le scuse di Giovanni Siciliano a Uomini e Donne, sui social però in molti hanno continuato ad attaccarlo duramente. Lui stanco di leggere critiche e polemiche si è sfogato su TikTok dicendo che tutto quello che fa non va bene.

Il cavaliere pensa che se non avesse chiesto scusa ad Agnese lo avrebbero attaccato pesantemente ma anche dopo le scuse hanno avuto da ridire perché sono convinti che lo abbia fatto solo perché aveva un secondo fine. Durante il suo sfogo ha poi aggiunto: “Qualsiasi cosa faccio comunque non va bene. Le mie scuse sono state sincere“.