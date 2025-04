UeD, lungo sfogo di Luca Salatino dopo l’incidente: “Ho fatto quello che non avevo mai fatto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Qualche mese fa Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino, ha fatto un incidente che lo ha spinto a riflettere a lungo sulla sua vita. Dopo un periodo di pausa nelle scorse ore è tornato sui social e si è lasciato andare ad un lungo sfogo.

Ai suoi seguaci ha fatto sapere di essersi ascoltato per la prima volta e questo lo ha cambiato molto dentro. Sentiva una costante inquietudine e mentre fuori sorrideva dentro combatteva perché si è reso conto che viveva per dovere e non per scelta. Ad un certo punto si è chiesto come stava davvero e ha capito di essersi messo troppe volte da parte e di aver sato amore, tempo ed energia a tutti tranne che a se stesso. Ha poi aggiunto: “Ho fatto quello che non avevo mai fatto: mi sono ascoltato. Nel profondo, senza filtri, senza accuse. E ho iniziato a cambiare. Non fuori ma dentro”.

Duro sfogo di Luca Salatino dopo l’incidente: cosa ha detto l’ex tronista di UeD sui social

Nella storia postata sul suo profilo Instagram l’ex gieffino ha proseguito il suo sfogo dicendo che dopo essersi ascoltato davvero ha smesso di rincorrere chi non voleva restare e ha lasciato andare chi lo faceva sentire sbagliato, pian piano si è ritrovato.

Luca Salatino ci ha tenuto a precisare che non è diventato perfetto e non ha tutte le risposte, però ora ha dentro uno spazio che prima non c’era, la pace. Ha trovato la pace di chi non ha bisogno di piacere a tutti perché ha imparato a bastarsi, dopodiché ha concluso dicendo: “Oggi ho degli obiettivi, una direzione. Ma soprattutto ho me. E non mi lascio più indietro“.