Ucraina: droni russi su Kharkiv, quattro feriti

Attacchi con droni russi hanno colpito questa mattina la città di Kharkiv, causando quattro feriti. Nella notte, le forze russe hanno ucciso 4 persone e ne hanno ferite 20 nei loro attacchi sulle regi...

Attacchi con droni russi hanno colpito questa mattina la città di Kharkiv, causando quattro feriti. Nella notte, le forze russe hanno ucciso 4 persone e ne hanno ferite 20 nei loro attacchi sulle regioni di Donetsk, Kharkiv e Kherson. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che nell'ultima settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina quasi 1100 droni d'attacco.

Gli attacchi notturni

Nella notte, le forze russe hanno ucciso 2 persone a Yarova e 2 a Kostyantynivka, entrambe nel Donetsk. Altre 10 persone nell'oblast sono rimaste ferite. Due persone sono rimaste ferite nella regione di Kherson, mentre secondo l'Agenzia regionale per la gestione delle emergenze di Kharkiv, nell'oblast nordorientale ucraino sono rimaste ferite 8 persone. La situazione, già critica da settimane, continua a peggiorare.

Le denunce di Zelensky

Il presidente ucraino ha dichiarato che nell'ultima settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "quasi 1100 droni d'attacco, oltre 890 bombe guidate e più di 50 missili di vario tipo". Zelensky ha accusato Mosca di "continui attacchi terroristici" contro "obiettivi che non hanno alcun senso dal punto di vista militare", tra cui centrali elettriche ed edifici residenziali. Come evidenziato dal presidente, "hanno aspettato appositamente il freddo gelido per peggiorare la situazione".

L'appello al Congresso americano

Zelensky ha lanciato un appello al Congresso degli Stati Uniti affinché torni a impegnarsi per imporre sanzioni più severe contro la Russia, prendendo di mira il petrolio russo. "Questo può davvero funzionare", ha affermato il presidente ucraino, sottolineando che "solo la Russia è la fonte di questa guerra" e merita tutte le rappresaglie possibili. Le forze ucraine hanno intanto confermato l'attacco al deposito petrolifero di Zhutovskaya nella regione russa di Volgograd.