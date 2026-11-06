Delle Rose: “Dagli slogan ai fatti concreti, rotta chiara per il rilancio di Manfredonia”

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DIGNITÀ AL LAVORO E SERVIZI PIÙ FORTI: DAGLI SLOGAN AI FATTI CONCRETI!

​Oggi portiamo in Consiglio Comunale una variazione di bilancio fondamentale per il futuro di Manfredonia: non un semplice esercizio numerico, ma un progetto politico coraggioso, coerente e incentrato sulla giustizia sociale.

​Pur operando dentro le ristrettezze di un Piano di Riequilibrio e tra molte difficoltà economiche, abbiamo scelto di investire nel cuore del nostro Ente: il personale. Abbiamo lavorato con un sindaco che ha voluto fortemente un’ azione così importante.

​Ecco i punti principali della manovra 2026-2028:

​✅ Giustizia sociale per il personale part-time: Dopo aver portato l’orario da 12 a 18 ore, avviamo il percorso triennale per l’incremento a 24 ore settimanali (82 unità nel 2026, 70 nel 2027 e 66 nel 2028). Un impegno solenne mantenuto con oltre 80 famiglie che ogni giorno garantiscono i servizi essenziali della città.

✅ Sicurezza e presidio del territorio: Assunzione a tempo indeterminato di 10 nuovi Agenti di Polizia Locale.

✅ Efficienza amministrativa: Ingresso di 6 nuove figure amministrative (2 Funzionari e 4 Istruttori) per snellire la burocrazia e dare risposte più rapide ai cittadini.

​Il tutto è garantito da una struttura finanziaria solida e rigorosa, che tutela i conti pubblici senza sacrificare le manutenzioni del territorio.

​Ringrazio il nostro sindaco, l’Assessora al Bilancio Cecilia Simone, il dirigente al personale, il dirigente economico finanziario e tutti i relativi uffici,per lo straordinario lavoro di squadra. Grazie a tutti i consiglieri di maggioranza, mi spiace che ci sia stato voto contrario della minoranza, su un provvediamo così importante.

Oggi restituiamo dignità al lavoro e tracciamo una rotta chiara per il rilancio di Manfredonia! ❤️💪

Assessora Sara Delle Rose

